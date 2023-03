Giocare a golf in Carinzia: 10 meravigliosi campi da golf incastonati tra altopiani soleggiati

Da oltre 90 anni, il(Kärntner Golf Club Dellach) è uno dei migliori club d'Europa e. Realizzato nel 1927 da un architetto francese di campi da golf, è sicuramente uno dei campi da golf più impegnativi dell'Austria ed è stato spesso sede di campionati di golf internazionali e austriaci.Situato direttamente sulla sponda meridionale del lago Wörthersee, il campo è caratterizzato da una struttura leggermente ondulata con pendenze moderate e ampi dintorni boscosi. Altra particolarità è che si tratta di un; è dotato, infatti, di un nuovo impianto fotovoltaico, di casette-hotel per insetti, di una stazione di rifornimento elettronico, di ruscelli naturali integrati e l’irrigazione avviene attraverso l’acqua del lago., ilè caratterizzato da ampie fairway, un panorama mozzafiato che spazia su Bad Kleinkirchheim e sui boschi circostanti e percorsi molto vari per partite impegnative. Il campo a 18 buche misura 60 ettari, è disposto nella classica forma ad otto, con ostacoli d’acqua, ponti, un bunker ed è fra i migliori campi da golf dell’Austria. Grazie alla sua posizione e alla presenza di molti alberi lungo il percorso che offrono ombra ai giocatori, la pratica del golf non patisce mai le alte temperature estive. Prossime al campo, i bagni Thermal Römerbad e le Terme di St. Kathrein, per godersi momenti indimenticabili di relax dopo una giornata di golf.Ila 18 buche, progettato dal leggendario golf-designer americano Perry O. Dye sul modello dei links scozzesi, è considerato. Distaed è caratterizzato da due percorsi che si sviluppano lungo fairway ondulati, incorniciati dal favoloso paesaggio carinziano. Come la Carinzia è una terra con un grandissimo numero di laghi, così, protagonista ad ogni buca.Il campo da golfè caratterizzato dal meraviglioso panorama della catena montuosa delle Caravanche e dalche si trova nel mezzo del percorso a 18 buche, da cui prende il nome. Il campo si distingue soprattutto per l’ampia disposizione dei fairway con pochi dislivelli e per il meraviglioso ambiente circostante. Il Faaker See si trova a breve distanza e la vicinanza a Villach offre grandi opportunità di shopping. Le 8 suite moderne dello Schloss Finkenstein, hotel di prestigio, sono nuovissime e accolgono anche i non appassionati di golf.Realizzato all’interno di un parco e in profonda simbiosi con la natura,come primo impianto golfistico in Europa dalla European Society of Golf Courses Architects.Il campo da golf a 18 buchesi affaccia sull’omonimo lago in mezzo a un paesaggio favoloso, offrendo scorci mozzafiato sulle acque lacustri e sui monti circostanti. La posizione particolarmente soleggiata permette di giocare su questo campo da marzo a novembre.Ilsi presenta come un campo divertente e appassionante. Grazie al suo elegante inserimento nell’ambiente e alla vicinanza del lago Längsee, regala divertimento allo stato puro eIn mezzo a uno dei paesaggi naturali più belli della Carinzia, la valle Gailtal, sorge il grande centro per lo sport del, dove i, nella località di Waidegg, potranno migliorare il loro handicap, mentre ipotranno muovere i primi passi in questo sport elegante e salutare.Ilè famoso non solo per la sua lunga stagione (si gioca da marzo a novembre), ma anche per la sua ospitalità verso gli animali domestici. Con un contributo di 12 euro, i golfisti possono farsi accompagnare sul campo dal proprio cane. Anche il campo da nove buche Romantikkurs al centro golf di Klagenfurt Seltenheim dà il benvenuto ai cani, purché al guinzaglio. Lo stesso vale anche per i campi di Moosburg e Velden/Köstenberg (in entrambi per una tariffa di 10 euro) e per quelli di Bad Kleinkirchheim e Nassfeld Golf (ingresso gratuito in entrambi).Il campo a 18 buche disi trova proprio in prossimità delladella Carinzia, frequentatissima d’estate per la presenza di diversi locali e anche di un Casinò.