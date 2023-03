A Bologna la premiazione nazionale dei comuni plastic free

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comune di Bologna (città ospitante Plastic Free), del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si terrà sabato 11 marzo, presso Palazzo Re Enzo nel capoluogo emiliano, la premiazione nazionale dei “Comuni Plastic Free”. Oltre 360 città italiane hanno avanzato candidatura per l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga ideato da “Plastic Free Onlus”, l’associazione di volont

ariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Di questi, solo 68 Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno in merito a 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus.



“In questa seconda edizione dei Comuni Plastic Free, celebriamo l’impegno per l’ambiente e per le future generazioni di ben 68 realtà comunali – dichiara Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free – Premiare chi è in prima linea concretamente nel creare un mondo migliore è diventato per la nostra onlus una delle priorità. La collaborazione attiva e proattiva con le istituzioni è uno dei tasselli più cruciali per velocizzare il cambiamento positivo. Ringrazio le Amministrazioni locali per l’importanza del loro impegno per l’ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi: Plastic Free sarà al loro fianco per le iniziative future legate alla sostenibilità”, conclude De Gaetano.

Da Merano a Favara, da Castelsardo a Castro in Salento, i Comuni Plastic Free coprono tutto il territorio italiano, in crescita in confronto ai 49 della prima edizione di cui 31 si riconfermano per il secondo anno. Ad ognuno verrà conferito un attestato di virtuosità a seconda del proprio livello di impegno. La Regione con più riconoscimenti è il Veneto, con ben 12 Comuni, seguita dalla Campania (8) e dal Trentino-Alto Adige (7). Sicilia, Sardegna e Friuli le new entry.

