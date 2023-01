Blue Monday: la guida ai migliori weekend outdoor per combattere la tristezza

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor, suggerisce un rimedio infallibile per affrontare col sorriso il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, che nel 2023 cade il 16 gennaio.

L’idea del Blue Monday nasce all'inizio degli anni Duemila da uno studio di Cliff Arnall, psicologo dell'Università di Cardiff, che, riflettendo sulla possibile esistenza di un giorno particolarmente nefasto per l'umore degli esseri umani, elabora un’equazione che lo individua nel terzo lunedì di gennaio. Perché? Perché in genere in quel giorno siamo nel culmine dell’inverno, il clima è particolarmente inclemente, le vacanze natalizie sono ormai dimenticate, le prossime ci appaiono lontanissime e i ritmi di lavoro post-ferie sono ridiventati quelli consueti.

Come affrontare al meglio la depressione da Blue Monday? Per Pitchup, la risposta non può che essere una fuga en plein air!

Di seguito una selezione di luoghi magici, da Nord a Sud, in cui prepararsi al Blue Monday:





i

Esistono prove ampiamente confermate dalla scienza su come la natura abbia effetti benefici per il benessere umano, sia fisico che psicologico.Da numerose ricerche è emerso come- a prescindere dalle stagioni - influisca positivamente sullo stato psicofisico della persona, attraverso una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue, l’aumento di energia, creatività e autostima, il miglioramento del tono dell’umore, la stimolazione del sistema nervoso parasimpatico, favorendo un generale stato di rilassamento. Il risultato è una maggiore resistenza allo stress e l’emergere di sentimenti positivi che prevalgono sulle emozioni negative. In sintesi, prendersi una tregua dai ritmi frenetici della routine ci consente di ritrovare la pace interiore e l’armonia dei sensi.Immerso tra le magnifiche vette delle Dolomiti nel cuore della Val Badia, si trova il Camping Al Plan - Dolomites. Situato appena fuori dal Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies (patrimonio dell’umanità UNESCO) e vicino al comprensorio sciistico Plan de Corones, questa struttura offre un servizio navetta gratuito che durante la stagione sciistica la collega alle piste. Camping Al Plan - Dolomites è il luogo perfetto per una pausa dinamica, dove praticare trekking, equitazione, mountain bike, arrampicata, tour in segway e teleferica... ma anche discese libere, sci di fondo e ciaspolate. A fine giornata è possibile concedersi un po' di riposo grazie alla zona sauna e all’area relax.Situato sull’Isola d’Elba, il Villatent at Casa dei Prati è dotato di tende safari di ultima generazione per chi è alla ricerca di un soggiorno in un luogo straordinariamente panoramico su una delle più belle isole italiane. Questo piccolo villaggio vacanze si trova appena fuori dal paesino di Lacona, sulla costa meridionale dell’isola. Le tende safari sono posizionate in una zona ombreggiata del campeggio e disposte come una piccola città. All’interno, gli alloggi sono allestiti in stile glamping, con comodi letti, un angolo cottura e una zona giorno completamente arredata.Situato in un uliveto umbro circondato da montagne, il Villatent at Camping Pian di Boccio è un accogliente villaggio vacanze che offre attività dinamiche e un’atmosfera rilassata. Nascoste tra gli ulivi di questo splendido posto, sorgono delle moderne tende safari pre-allestite, ognuna delle quali è dotata di una terrazza ombreggiata. All’interno, le unità sono provviste di una cucina di ottime dimensioni con frigorifero e fornello e un comodo soggiorno. Ognuna dispone poi di camere doppie o familiari e bagno privato con WC, doccia e lavabo. Per tutti sono disponibili delle biciclette a noleggio per esplorare gli uliveti. Il cordiale staff della reception saprà suggerire quali mete visitare nei dintorni della campagna umbra, indicare come raggiungere le città di Assisi e Perugia e consigliare i migliori ristoranti di Bevagna. La sera arriva per tutti il momento di rilassarsi quando si aprono le porte del bar e si accende il forno della pizzeria.Direzione: Sardegna! E senza bisogno di portarsi dietro la tenda... Il Villatent at Camping Village Laguna Blu sorge sulla costa nord-occidentale dell’isola e dispone di tende safari già allestite e pronte all’uso. Questa struttura di lusso è anche la meta migliore per delle vacanze versatili: si trova proprio accanto alla spiaggia di Fertilia lungo la Riviera del Corallo ed è circondata da parchi nazionali e città storiche tutte da visitare. In struttura hanno pensato a tutto per semplificare la vita degli ospiti: si comincia già all’arrivo, con un servizio di transfer disponibile dall’aeroporto di Alghero. Le spaziose ed eleganti tende safari si trovano immerse tra eucalipti e pini. Tutte sono provviste di cucina ben attrezzata, zona soggiorno, bagno privato e camere da letto con spazio guardaroba. Non c’è bisogno nemmeno di preoccuparsi per i pasti: al centro della struttura sorge l’ampia terrazza del ristorante, dove è possibile rilassarsi sorseggiando un cocktail, gustando delle buone pizze cotte nel forno a legna o qualsiasi altra pietanza del menù.Gastronomia d’eccellenza. La Sicilia attira da sempre turisti da tutto il mondo in cerca delle migliori prelibatezza locali: Duca di Castelmonte, a pochi minuti d’auto da Trapani, è la destinazione perfetta per una fuga all’insegna della cucina più autentica. Le migliori specialità locali fatte con prodotti genuini: la fattoria e l’orto privato garantiscono piatti tradizionali siciliani a Km 0. Per una gita nei dintorni, è possibile noleggiare le biciclette e raggiungere le spiagge, il castello e il centro storico di Trapani.