Caro skipass, Altroconsumo: prezzi in salita sulle piste italiane

Pubblicato il: 16/12/2022 Autore: Redazione GreenCity

In Lombardia i rincari maggiori (+13.5%). Monitorati i prezzi su 29 stazioni sciistiche in tutto il territorio nazionale: aumento medio di oltre 9% per il biglietto giornaliero e dell’8.7% per lo skipass di 5 giorni.