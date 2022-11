Le Vie storiche della Valle Brembana sono online con il nuovo sito e la web app

il progetto nato dalla collaborazione trae cofinanziato danell’ambito del Bando Viaggio inLombardia - terza edizione, volto al rilancio – turistico, culturale, ambientale e gastronomico – e alla messa in rete deiche attraversano la, da oggi naviga la rete Internet conGrazie all’e alladi questi strumenti, dall’interfaccialineare, semplice e intuitiva, è ora possibile percorrere i quattro sentieri oggetto dell’azione di valorizzazione: la, la, lae lada oggi non avranno più segreti per gli escursionisti e i ciclisti esperti, gli appassionati dell’attività fisica in montagna e chiunque voglia partire all’avventura e alla scoperta della Valle Brembana, terra ricca diIl www.viestorichebrembane.it e la www.app.viestorichebrembane.it sono articolati in modo che ognicostruito sulle tracce delle antiche vie commerciali della Valle Brembana sia facilmente consultabile in ogni sua tappa, grazie a. Infatti, le pagine sono pensate proprio perportata avanti dal progetto, permettendo di raggiungere quanti più utenti possibili e dare loro: per questo motivo, a tutti i Comuni toccati dalle Vie storiche sono dedicati online deiche passano al dettaglio sia l’del tracciato interessato, sia isituati sul territorio comunale selezionato.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.