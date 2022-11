Alla scoperta del foliage autunnale in glamping

Pitchup.com propone le più belle strutture di camping e glamping per un turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort.

Ora che l’autunno è ufficialmente arrivato, quale idea migliore che organizzare un weekend a tutta natura, immersi nella bellezza dei colori autunnali, nel relax di una comoda sistemazione?



Sull’onda di un trend in costante crescita in Italia e in Europa, il glamping viene percepito dagli utenti come una soluzione molto più sicura dei soggiorni in hotel in virtù di molteplici fattori: l’opportunità di stare all’aria aperta, la superficie più estesa, a garanzia di un corretto distanziamento sociale, e la lontananza dalle aree residenziali più congestionate.



Anche la sostenibilità è diventata un fattore determinante nella scelta di una vacanza, e il glamping ha dimostrato di avere un impatto ambientale di gran lunga inferiore rispetto ad altre tipologie di strutture ricettive. L'impronta di carbonio delle vacanze glamping tende a essere molto più bassa rispetto ai soggiorni in hotel, non solo perché la maggior parte delle persone viaggia in auto anziché in aereo, ma anche grazie all'uso di energia rinnovabile, ai livelli di riciclo e a una mentalità "slow food", che promuove i prodotti locali e le attività “low-impact”come le camminate e le escursioni nelle vicinanze.







Di seguito una selezione di destinazioni imperdibili per gite a tema foliage:





Villatent at Campsite Village Cavallino (Veneto)



La struttura sorge proprio sul litorale di Cavallino-Treporti, in Veneto, e dispone di tende safari già allestite e pronte ad accoglierti. Spiaggia attrezzata, campo da beach volley, minigolf e campo da tennis, più una palestra per tenersi in forma. Sparse per il villaggio ci sono tante aree giochi per bambini e un grande parco giochi al coperto e in alta stagione sono previste attività per loro ogni mattina (momento ideale per prenotare un massaggio nel centro benessere della struttura...). Le tende sono dotate di angolo cottura, ma non ci sarà necessità di mettersi ai fornelli dato che sul posto sono presenti un ristorante (che serve pizze e piatti a base di carne o pesce), una gelateria e un lounge bar. Se però ogni tanto ti va di cucinare, a portata di mano c’è un supermercato per fare la spesa.





Camping Village Punta Navaccia (Umbria)



ll Camping Village Punta Navaccia si estende sulle rive del Parco Naturale del Lago Trasimeno tra Umbria e Toscana, immerso in una penisola tra natura, relax e comfort. All'interno dei suoi 70.000 m² offre due piscine per adulti e bambini, jacuzzi, un porticciolo con posti barca, un grande anfiteatro coperto, un maxi-schermo, animazione internazionale e miniclub durante la stagione estiva. I clienti hanno inoltre accesso ad un parco giochi, tavolo da ping pong, fitness club e un campo sportivo perfetto per giocare a calcetto, basket o pallavolo. In più, troverai una spiaggia con uso gratuito di ombrelloni e sdraio, una zona barbecue e un ristorante-pizzeria. Il campeggio ha un internet point, il Wi-Fi gratuito e un supermercato.





Hu Firenze Camping In Town (Toscana)



Questo magnifico campeggio alberato si trova nel rione di Rovezzano, a soli 5 chilometri dal centro di Firenze. Se non hai voglia di pedalare, troverai un servizio di navetta che ti condurrà fino a tutte le principali attrazioni storiche, i musei e le gallerie d’arte. La confortevole sistemazione in tenda safari urban o in cottage, è perfetta per godere di tutte le comodità. Il bar non serve solo drink, ma anche colazioni a buffet la mattina (ad un piccolo costo aggiuntivo) e pranzi e cene a base delle migliori specialità locali (e ottime pizze). Inoltre, in loco troverai anche un minimarket ben fornito.Tanta natura tutt’intorno e una delle città più belle del mondo a poca distanza: cosa si può chiedere di più?





ecoVita Agri-Glamping (Sardegna)



Natura, comfort e sostenibilità sono i pilastri dell’ecoVita Agri-Glamping, un agriturismo nato da un progetto di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di creare un forte legame tra uomo e natura. Situato in una splendida posizione sulle colline intorno all’incantevole città di Cagliari, questo agriturismo è totalmente immerso nel verde e si trova a breve distanza in bicicletta dalle spiagge e dalle lagune del Sarrabus. Le sistemazioni a disposizione degli ospiti sono delle spaziose e lussuose yurte in cotone dotate di pavimento in parquet. Immerse nella macchia mediterranea e con vista su un lago, le tende sono tutte arredate con letto matrimoniale e letti singoli (lenzuola e asciugamani in cotone biologico in dotazione).

Ad ogni unità viene assegnato un bagno a uso esclusivo situato all’interno dell’agriturismo, e per chi ama il contatto con la natura, c’è anche una doccia esterna immersa nel verde. Le aree comuni includono una sala multifunzione dotata di angolo cottura e un patio con barbecue e forno per la pizza; trovi anche pentole e padelle per cucinare. Consuma qui i tuoi pasti, divertiti giocando a ping pong e calcio balilla, oppure semplicemente rilassati ammirando il panorama. Puoi fare colazione in terrazza, con caffè, tè, latte, pane e marmellate fatte in casa. In loco sono disponibili per l’acquisto prodotti dell’azienda agricola come frutta, verdura e uova.





Agriturismo Vultaggio (Sicilia)



Sviluppato su una fattoria gestita dalla stessa famiglia da quattro generazioni, questo campeggio e l’area circostante, a 20 minuti di auto dal porto di Trapani, sono ricchi di prodotti freschi locali, spiagge incontaminate, sentieri di montagna e tesori archeologici . Con un soggiorno qui avrai una comoda base per esplorare tutto questo, con tende da safari provviste di bagno privato e angolo cottura, con freschi spazi climatizzati all'interno e verande coperte all'esterno. Tra le opzioni per il tempo libero in loco figurano una piscina all'aperto per rinfrescarsi e un centro benessere con vasca idromassaggio, bagno turco, massaggi e trattamenti di bellezza, per chi cerca una sessione più intensa di coccole. Senti un certo languorino? Non per molto: dagli antichi grani siciliani nell'impasto della pizza al prosciutto dei Nebrodi, il miele di ape nera siciliana e i vini del vigneto di famiglia, trovi tutto sul menù del ristorante rigorosamente locale, tradizionale e biologico.

