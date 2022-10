IOC-UNESCO Young Blue Minds: incontri in tutta Italia per costruire una Generazione Oceano

Prende il via “Young Blue Minds”, il progetto itinerante realizzato in Italia, nell’ambito del programma del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030), dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO in collaborazione con Marta Musso, biologa marina e vincitrice del premio Donna di Mare 2022 con il suo progetto “Possea”.

Grazie al progetto saranno organizzate in tutta Italia giornate dedicate al mare con workshop, talk, bio-passeggiate, attività formative e culturali, presentazione di progetti locali e nazionali. In compagnia di giovani biologi, chimici, fisici, ingegneri, ma anche artisti, artigiani, visual artists, imprenditori, startupper, fotografi, creativi e sportivi, ogni tappa di Young Blue Minds sarà occasione per 15 persone under 35 - provenienti dai settori più disparati ma accomunate dall’amore per il mare - di mettere in rete saperi, abilità e creatività per progettare soluzioni per proteggere il Pianeta Blu.

In particolare, per ogni tappa è prevista una tavola rotonda durante la quale due progetti selezionati potranno raccontarsi e presentarsi, diventando protagonisti del dibattito per raccogliere consigli e feedback da parte dei partecipanti. I progetti selezionati e discussi verranno aggiunti ad un ‘diario di bordo’ virtuale nella piattaforma del Decennio del Mare, con lo scopo di creare una rete di giovani menti che si dedicano al mare, dando loro visibilità, mentorship e nuove opportunità di collaborazione. Ogni tappa vedrà inoltre la partecipazione di un esperto più senior che farà da mentore e condividerà la propria esperienza, supportando nuove iniziative e idee del gruppo di partecipanti Young Blue Minds. Il diario di bordo si arricchirà volta per volta e verrà presentato in Italia e all’estero durante le tappe di Young Blue Minds e in occasione di altre iniziative organizzate da IOC-UNESCO nell’ambito del Decennio del Mare.

“Tra gli obiettivi del Decennio del Mare, c’è quello di realizzare programmi di ricerca e innovazione tecnologica e mobilitare comunità scientifica, governi, settore privato e società civile. In particolare, Young Blue Minds si inserisce all’interno del nostro progetto di Educazione all’Oceano (Ocean Literacy) che mette al centro i più giovani per creare ed ispirare una nuova Generazione Oceano, che collabora per il raggiungimento degli obiettivi del Decennio del Mare e dell’Agenda 2030”, spiega Francesca Santoro, Senior Programme Officer per la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO) e responsabile a livello mondiale dell’Ocean Literacy per il Decennio del Mare. “Abbiamo scelto di rendere itinerante Young Blue Minds proprio per dare la possibilità ai talenti locali di emergere e dare il proprio contributo per la salvaguardia del nostro Pianeta Blu. Siamo orgogliosi che ad accompagnarci in questo viaggio sia Marta Musso, ricercatrice ventiquattrenne che abbiamo incontrato nell’ambito delle attività del Decennio del Mare, premiandola come Donna di Mare 2022: un esempio per tutte le giovani menti che vogliono scendere in campo al nostro fianco”.

Prima tappa di Young Blue Minds è il 22 ottobre a Lerici, cittadina costiera della Liguria, cuore del Golfo dei Poeti. La giornata sarà divisa in tre momenti diversi di attività gratuite: si parte la mattina con un’attività in mare di citizen science con la startup ligure OutBe e il workshop tenuto da Marta Musso di Possea, il progetto itinerante di divulgazione scientifica e Ocean Literacy che intende raccontare il mare dal punto di vista del plancton. Nel pomeriggio si svolgerà la tavola rotonda per discutere i due progetti selezionati e per mettere in campo idee e possibili collaborazioni suggerite dai partecipanti.

La giornata di Lerici si chiuderà con la proiezione - aperta al pubblico - del documentario "Il Tesoro delle Isole Tremiti" prodotto da National Geographic per il progetto sul corallo nero del Mar Mediterraneo del biologo marino e National Geographic Explorer Giovanni Chimienti.



Tutte le attività saranno ospitate nel Circolo della Vela Erix di Lerici e supportate da Kel 12 attraverso la barca a vela Dream 1, prima barca a vela a diventare “Sentinella del Mare”.

