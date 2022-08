Le spiagge italiane low-cost: da Riccione a Licata

L'estate 2022 è la stagione della vera ripartenza col ritorno dei flussi turistici ben al di sopra degli anni pre-Covid e sono molte le spiagge, da nord a sud, che riescono ad offrire servizi di qualit à a costi particolarmente vantaggiosi .

Una ricerca di Federbalneari Italia indica tra le spiagge low-cost italiane l’intramontabile Riccione , in Emilia Romagna, insieme a Bellaria-Igea Marina , Lignano Sabbiadoro , la spiaggia per eccellenza del Friuli e la super organizzata Bibione in Veneto . Scendendo al centro, troviamo almeno tre localit à a buon mercato nel Lazio, le bellissime Anzio ed Ostia , la spiaggia di Ladispoli e Santa Marinella col suo stupendo Castello di Santa Severa sul mare dove si pu ò anche pernottare. Ci sono poi Civitavecchia , passando per la costa viterbese di Tarquinia sito Unesco, e Montalto di Castro con gli scavi di Vulci. Ancora pi ù a sud, in Puglia, Rodi Garganico che riesce a coniugare servizi di qualit à con prezzi contenuti, cos ì come Maratea in Basilicata, per finire con la bella Sicilia, a Licata , nell'agrigentino o sulla meravigliosa costa della Calabria, nel villaggio turistico a Condofuri dove si pu ò dormire a pochi metri dal mare in una cornice naturale unica. Non dimentichiamo poi la suggestiva e panoramica spiaggia di Reggio Calabria .

In tutte queste spiagge low-cost i servizi offerti sono di alta qualit à , seppur a costi molto contenuti, e propongono numerose attivit à culturali , enogastronomiche e ricreative dirette alle famiglie . Si potr à scegliere di praticare una rilassante lezione di yoga al tramonto, concedersi un aperitivo-fitness dopo un torneo di beach volley o tennis, oppure lasciare i propri figli per qualche ora all'animazione per i bambini. E ancora godersi un cocktail in piscina, dedicarsi ad un'attivit à acquatica mai provata prima e infine sperimentare quella che è la nuova hit dell'estate 2022, il Sup Yoga, ovvero la meditazione yoga in acqua su una tavola da stand up paddle.

“In generale, tutte le regioni, anche quelle che sono considerate mete turistiche costose, offrono opportunit à di soggiorno alquanto diversificate”, dichiara Marco Maurelli, Presidente di Federbalneari Italia .

“Spesso basta spostarsi di qualche chilometro dai lidi pi ù frequentati e rinomati- ma non per questo necessariamente i pi ù belli - per trovare dei borghi di mare alternativi , ben collegati, organizzati e con prezzi pi ù bassi”.

Stando a una ricerca a cura dell’istituto Demoskopika e alle recenti previsioni dell’Istat, le previsioni di presenze turistiche sui nostri lidi per il mese di agosto lasciamo immaginare grande soddisfazione , considerando che oltre la met à degli italiani (51%) ha deciso di andare in vacanza nei mesi estivi del 2022, un anno che sta registrando un importante incremento dei flussi turistici in Italia: quasi 343 milioni di presenze e pi ù di 92 milioni di arrivi, con una crescita, rispettivamente, pari al 35% e al 43% rispetto all’anno precedente.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.