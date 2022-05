In barca sul mare Bandiera Blu: la dolce vita per gli ospiti di Villa Gelsomino

Lavanta il primato italiano di regione con il numero più alto di località “”, e lo ha rinnovato con le recenti attribuzioni anche per quest’anno.Il riconoscimento valuta, oltre naturalmente alla qualità del mare per la balneazione, anche diversi altri criteri legati all’ambiente. Tra questi vi sono la depurazione delle acque e la gestione dei rifiuti; la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, zone verdi; la disponibilità di servizi in spiaggia e l’attenzione ad una eco sostenibilità diffusa., incantevole ed elegante borgo affacciato su uno dei tratti più noti della Riviera Ligure di Levante, ha confermato in questo senso la sua eccellenza, e la Bandiera Blu sventola più luminosa che mai.Per godersi un tuffo in queste acque meravigliose, che fanno parte anche di un’Area Marina Protetta,Dalla dimora liberty, dove si respira l’atmosfera di lusso di villeggiature d’altri tempi, quelle raccontate da poeti e artisti, si può partire per un’escursione a bordo di una esclusiva barca privata. Un piccolo natante a motore con tutti i comfort, un gozzo tipico pensato per ospitare un massimo di 5 persone più lo skipper, per scoprire gli angoli più belli della costa navigando sul mare dal blu intenso.L’imbarcazione è disponibile su prenotazione, ed è possibile scegliere tra diverse opzioni. L’intera giornata – circa 7 ore – con giro e soste per il bagno nei posti più belli, oltre a servizio di ristoro a bordo, è proposta a 670 euro. La visita a San Fruttuoso dal mare, con tempo per il tuffo da poppa, si può scegliere con una uscita di 5 oppure 3 ore, proposte rispettivamente a 570 e 380 euro.

