Autentico Hotels: il lusso di una vacanza ecosostenibile in paesaggi unici

Autentico Hotels, con la sua collezione esclusiva di hotel di lusso in strutture italiane dalla forte personalità e identità in contesti naturali, storici e artistici, sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza tenendo in grande considerazione la sostenibilità e l’aspetto green.

Sono 15 gli hotel del brand Autentico, tutti affascinanti e diversi tra loro ma accomunati dallo stesso spirito di “responsabilità” e ricerca dell’eco-friendly, per rispondere alle sempre più crescenti richieste di chi desidera vivere momenti di relax immersi nella natura, esperienze uniche che riportano indietro nel tempo e al sapore di un viaggiare più ecologico e sostenibile.



Il Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre (Liguria)

Il Golfo Dei Poeti Relais & Spa ha riaperto le porte con la nuova piscina a sfioro, un incastro perfetto con la natura circostante. Il benessere degli ospiti è sempre più legato ad un turismo sostenibile, per questo Il Golfo dei Poeti vive la tutela dell’ambiente consapevolmente, riducendo al minimo l’utilizzo della plastica. I monouso di acqua e bicchieri sono stati sostituiti con vetro o materiali riciclabili, risparmiando risorse nella gestione della struttura. La missione per il futuro è fornire l’opportunità di trascorrere una vacanza all‘insegna del comfort, nel rispetto dell‘ambiente.

Una vacanza nelle Dolomiti è perfetta per chi vuole concedersi un momento per immergersi nella natura e godersi una pausa. Il Faloria Mountain Spa Resort a Cortina d’Ampezzo è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del benessere e per prendersi cura di se stessi praticando attività all’aperto tra percorsi di eco turismo a piedi o in bicicletta per poi rilassarsi negli oltre 1000 mq di Spa. Immancabili pranzi e merende in malga dove gustare prodotti a km 0!Turismo lento, riscoperta del territorio, sostenibilità sono i punti che caratterizzano la primavera-estate a Château Monfort, e capisaldi dell’Associazione delle dimore Relais & Châteaux, di cui l’hotel è parte. Valori espressi attraverso la cucina e l’ospitalità e modulati per essere trasmessi agli ospiti a partire dalla proposta gastronomica dell’Executive Chef Domenico Mozzillo, che valorizza le tradizioni regionali, le materie prime biologiche a km 0 e i presidi Slow Food.Al San Montano la vacanza eco-sostenibile è un must ! Immerso nella natura, il resort è circondato da meravigliosi giardini mediterranei ed è la cornice perfetta per chi vuole rigenerarsi praticando yoga e sport all’area aperta o immergersi nelle piscine di acqua termale. Si potranno seguire anche corsi di cucina, raccogliendo le verdure di stagione direttamente dall’orto botanico per preparare ottimi piatti rigorosamente a km 0. Chi vuole scoprire le meraviglie dell’isola e godersi panorami mozzafiato, può muoversi liberamente per i vicoli e i comuni di Ischia noleggiando una delle smart elettriche a disposizione degli ospiti.Varietà selezionate, qualità squisita, con un’anima sociale. Nel Fragsburg Soul Garden si coltivano ortaggi, frutta ed erbe per la cucina stellata e l’hotel vanta la prima Spa curativa alchemica. Castel Fragburg impegnato in prima linea anche sul sociale, per garantire un aiuto ai giovani di Merano e dell’intera regione, fornendo loro opportunità di lavoro, coinvolgimento nella coltivazione e nel mantenimento dell’orto con i giusti stimoli, uno scopo e una direzione.Rinuncia alla macchina e vivi nella natura! Punta Ala è un fenomeno di bellezza naturale con il suo clima meraviglioso, l’amenità isolata del suo paesaggio, le immense pinete che arricchiscono l’aria di ossigeno. Al Gallia Palace si potrà godere di tutto questo e praticare tutte le attività che permettono un autentico contatto con la natura: golf, equitazione, tennis, passeggiate e lunghe pedalate nell’armonia della macchia mediterranea.Immersa nella natura incontaminata dell’Ogliastra il Lanthia utilizza materiali locali, come il granito a vista delle facciate; nessun utilizzo di concimi chimici o pesticidi nelle aree verdi; prodotti di cortesia Davines eco e cruelty free; escursioni a basso impatto in bici e a piedi; opzioni vegetariane/vegane e scelta di prodotti stagionali e a km0 nei ristoranti all’interno del resort. Queste sono solo alcune delle azioni del Lanthia Resort volte a rispettare i temi della sostenibilità per offrire ai suoi ospiti vacanze eco-friendly.Il Grand Hotel et de Milan, per una vacanza in stile ecofriendly e improntata sulla valorizzazione del capoluogo lombardo, consiglia la mostra NESTS IN MILAN di Tadashi Kawamata, che si terrà fino al 23 luglio 2022, dedicata al celebre artista giapponese. Si tratta di quattro installazioni realizzate sia negli spazi interni che sulla facciata del palazzo Building, sia in edifici limitrofi tra cui lo stesso Grand Hotel et de Milan. Le opere di Kawamata sono costruzioni ottenute con l’intreccio di assi di legno, che vanno a formare dei veri e propri nidi da un forte carattere simbolico, una riflessione sul contesto sociale e le relazioni umane. E’ un ritorno ai valori, alle necessità primarie, all’importanza dello spazio che ci circonda e che viviamo tutti i giorni.La Barchessa di Villa Pisani è il luogo ideale per un soggiorno fuori porta circondato dalla natura dove godersi le giornate primaverili in un elegante Relais affacciato sul parco di Villa Pisani Bonetti. Qui si può assaporare la quiete di un grande parco verde, approfittare di una bella piscina all’aperto o fare una passeggiata lungo la pista ciclo-pedonale per rallentare la frenesia di tutti i giorni e per fare il pieno di energia.

