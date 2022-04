La primavera è da safari a Laghi Nabi

Acqua e natura si fondono e si trasformano per ritrovare l’armonia ai

in stato di abbandono

. Un

, per vacanze rigeneranti lontano dal caos e in totale sintonia con l’ambiente. Fra le lingue di terra che abbracciano tre ampi specchi d’acqua galleggiano

e dalle solite rotte turistiche, coniugando l’avventura e la libertà del campeggio con tutte le comodità di un hotel di lusso.



Al

, dotate di tutti i comfort, e gli

, si trovano in spazi riservati, in cui, grazie alle ampie vetrate, non ci sono filtri tra gli interni e il paesaggio. Bellissime anche le

e le

e passeggio privato del Nabi Plana Resort, che consente diverse soluzioni tra cui le camere standard a bordo piscina, per un totale di 38 alloggi.



È un’immersione ancora più totalizzante nell’oasi protetta e la sua vegetazione, che offre riparo e sosta ad uccelli d’acqua dolce, la

, un

, divano e poltroncine, il letto da cui ammirare una vista mozzafiato. Un sogno che comincia al mattino, con la

a base di delizie del territorio campano e continua tra passeggiate in

(non ci sono auto a Laghi Nabi),

lungo le sponde bagnate d’acqua, praticando

nascosti tra gli alberi oppure sdraiati a prendere il sole sulle spiagge dell’oasi.

si possono praticare tutto il giorno: si può

nella

, andare in

o impararne i segreti grazie ai corsi organizzati da insegnanti professionisti,

(mix tra snowboard e sci d’acqua), oppure navigare a bordo di kayak o sul pedalò.



dove dedicarsi alle

a cospetto della natura che si risveglia o del sole che dipinge il cielo d’incanto e poi immergersi tra le

. Le

, rilassandosi sospesi sulle acque, con l’aiuto di un’istruttrice qualificata. Ogni giorno c’è tanto da scoprire a Laghi Nabi, come la possibilità di salire bordo di una mongolfiera e ammirare le meraviglie dell’Oasi e del Golfo di Napoli dall’alto, sorvolando le isole e lo splendido paesaggio costiero.



E dopo aver esplorato, il meglio sono il relax della

, e i rigeneranti

La rigenerazione non è completa senza assaporare i

, che traggono linfa dalla cucina campana in un mix di tradizione e creatività, del Nabi Restaurant, con tavoli all’aperto. Ma è sempre disponibile anche il “servizio in camera”, per stupire il proprio compagno o compagna di viaggio con una cena a lume di candela sul pontile della tenda o del lodge sospeso sui laghi. E per concludere con magia la serata, si può riprendere la bici e percorrere sotto un tappeto di stelle la

, per sognare osservando le acque scintillanti dei laghi.



Per vivere l’emozione di una notte ai Laghi Nabi, il pacchetto comprende il soggiorno in camera a scelta e colazione continentale servita al tavolo, l’uso gratuito della bici, la canoa e il pedalò, i servizi della piscina esterna con lettini riservati al solarium a bordo piscina o al solarium galleggiante, un’escursione in barca a vela e l’accesso alla Wellness Pool. Il prezzo è a partire da 119 euro per 2 persone, nella camera standard, da 239 euro nella Tenda Safari.

