Tutto pronto per la nuova edizione di "Lana in fiore"

L'arrivo della primavera nel territorio di Lana e dintorni si manifesta in maniera prepotente con lo sbocciare dei fiori di melo. A partire dal mese di aprile, infatti, i meleti in valle si colorano di rosa e di bianco e assumono l'aspetto di una morbida distesa, diffondendo nell'aria un gradevole e delicato profumo. Nella regione di Lana, questo momento è sempre stato festeggiato con un evento importante, un tempo chiamato "Festa della Fioritura", che da un paio di edizioni ha assunto il nome di "

", incorporando anche la manifestazione sulle erbe selvatiche che ora si chiama "

" (gli appuntamenti con le erbe selvatiche proseguiranno per tutta l'estate 2022). In Alto Adige, le erbe selvatiche hanno un ruolo importante e crescono prospere grazie al clima favorevole; la raccolta di erbe, bacche, fiori e radici è molto praticata e consente di utilizzare questi prodotti naturali in cucina, per preparare infusi medicinali, tinture o unguenti.

Si potrà così imparare a preparare un balsamo alle rose e un rossetto curativo con preziose materie prime dopo un'escursione, andare alla scoperta dei tanti misteri e miracoli della natura, grandi e piccini insieme, si terrà un workshop di cosmesi naturale da parte di una farmacista di Lana che insegnerà ai partecipanti come preparare pomate, unguenti e saponi naturali con l'utilizzo di erbe selvatiche; Hildegard Kreiter, inoltre, esperta di erbe, spiegherà agli amanti della cucina con erbe selvatiche, e anche ai curiosi, come preparare pane e creme, biscotti, pizzette e bevande con le erbe selvatiche. L'istruttrice di salute "Kneipp" ed "erbesperta" Jutta Tappeiner Ebner terrà un corso per raccontare tutti i benefici del metodo di Sebastian Kneipp, con prova pratica finale in acqua secondo gli insegnamenti di Kneipp.

Al Mondo delle Orchidee di Gargazzone si svolgerà un corso per comporre corone e mazzi con profumate erbe selvatiche e fiori primaverili, mentre, presso la scuola professionale per l'economia domestica e agroalimentare di Tesimo, un workshop sarà incentrato sull'utilizzo di erbe selvatiche in cucina unendo il loro gusto alle proprietà salutari.

Un altro appuntamento immancabile di Lana in fiore è quello dei Sapori del Maso, quest'anno previsto per sabato 23 aprile: circa 50 contadini altoatesini nel centro di Lana proporranno i loro prodotti freschi e di ottima qualità da assaggiare, comprare e gustare, dalle 9 alle 17. I contadini, che appartengono al "Gallo Rosso", associazione che si occupa di garantire, attraverso rigidi criteri e controlli regolari, la qualità dei prodotti, saranno a disposizione dei visitatori per soddisfare ogni curiosità sui prodotti esposti.

Durante la giornata dei Sapori del Maso, nella zona pedonale di Lana, i ristoranti offriranno gustosi piatti primaverili e specialità alle erbe selvatiche secondo antiche e moderne ricette, accompagnate da buon vino dell'Alto Adige.

Rappresenta la novità dell'edizione di Lana in fiore 2022 KränzelZeit - Picnic.Cultura.Relax di sabato 30 aprile, un evento che esprime perfettamente il concetto del nuovo brand di Lana, "Lana unisce". Nei 7 Giardini della Tenuta Kränzelhof di Cermes, infatti, la giornata in mezzo al verde avrà in programma 3 tipi di esperienze: un'ora di "Power Flow Yoga" al mattino, un picnic con box pieno di gustose bontà primaverili e musica con DJ e un vernissage organizzato dall'associazione culturale K.art per dare spazio a giovani artisti che si esprimono attraverso la musica, la pittura, la fotografia e la LandArt. Esperienze completamente diverse, ma assolutamente compatibili e unite in questa speciale giornata.

Come richiamo visivo alla manifestazione, quest'anno la regione turistica di Lana ha scelto l'annaffiatoio: molti annaffiatoi di zinco dai colori pastello decoreranno la zona pedonale di Lana, regalando ancora più colore alla natura primaverile.



