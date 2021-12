Vacanze sulla neve ai piedi del Monte Rosa

Un soggiorno nel resort bioattivo Mira Alagna Mountain Resort & SPA ad Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa sul versante piemontese, è un'occasione unica per calarsi in un suggestivo ambiente innevato con il massimo comfort.

Una vacanza immersi nel paesaggio innevato

, significa godere di tutta la bellezza e la storia che quest'area regala ai suoi ospiti. Ad Alagna Valsesia, piccolo e prezioso villaggio Walser, si trova il

del gruppo Mira Hotels & Resorts che offre l'opportunità di

.

La struttura

accoglie gli ospiti con la sua tipica costruzione in pietra e legno e l'architettura da villaggio di montagna con portici e balconate. Qui l'ospite può scegliere tra

dotata di cabine massaggio, sauna finlandese, bagno di vapore aromaterapico, bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio, una piscina interna ed esterna riscaldata a 32°C, che si affaccia su un panorama mozzafiato, e vasca per i più piccoli.

. Il comprensorio principale "3 Valli sci ai piedi" (Alagna Valsesia, Gressoney-La-Trinité, Champoluc) si articola su un vasto sistema di stazioni sciistiche e arriva a toccare i 3.250 metri di altitudine ed è adatto ai più esperti e agli amanti del freeride e dello sci alpinismo, mentre verso valle innumerevoli attività sulla neve garantiscono il divertimento di famiglie e principianti.

Chi vuole può sciare in notturna sulla pista "Leonardo David Special", apprezzata dai più esperti per i continui cambi di ritmo e le forti pendenze, oppure può optare per il Fun Slope al Colle Bettaforca, una pista che tra grandi onde di neve, curve paraboliche, tunnel, gobbe, depressioni e chiocciole, promette di far divertire. Gli ospiti del Mira Alagna Mountain Resort che muovono i primi passi su sci e snowboard trovano a pochi minuti da Alagna Valsesia la piccola stazione sciistica Wold, con due facili piste e la Scuola Sci di Alagna e il Wonder Wold, sci fuoripista pensato per i più piccoli.

. Pernottando tra il 9 e il 24 dicembre, l'8 e il 16 gennaio o tra il 19 marzo e il 18 aprile, gli ospiti, prima e dopo la loro giornata sciistica, possono scegliere tra tre diversi menù a colazione, gustare una cena di quattro portate scegliendo tra tre menù, accedere alla piscina panoramica e all'area benessere Acqua Bianca Wellness & Beauty.



con i bambini fino agli 11 anni non paganti, scelta tra tre menù a colazione e a cena, speciale merenda della Vigilia con cioccolata calda e vin brulè e pranzo di Natale, regalo sotto l'albero per tutti i bambini e accesso alla piscina panoramica e all'area benessere

,

che include il Cenone di San Silvestro, tutti i giorni la merenda speciale del resort con cioccolata calda e vin brulè e l'accesso all'area benessere e alla piscina panoramica.

, scegliendo tra i trattamenti che la SPA dedica all'après-sport per decontrarre la muscolatura e regalare un'esperienza di autentico benessere.

, mentre nell'accogliente Bier Stube Im Land si possono consumare aperitivi, cene informale o trascorrere i dopocena in un ambiente rilassante.

