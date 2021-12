Una serra in miniatura da portare sempre con sè: è nata Minì

Nasce dal concetto di ‘prendersi cura’ e mette insieme il meglio dell’artigianato per un prodotto all’insegna dell’ambiente e dei Rifiuti Zero.

Ricordate il Tamagotchi, piccolo grande fenomeno di metà anni Novanta? Dallo stesso principio del

‘

prendersi cura

’

, ma in forma reale e non virtuale, nasce il progetto Minì.





Una piccola pianta da portare sempre con s

é

, rispettosa dell

’

ambiente secondo la filosofia

‘

rifiuti zero

’

e realizzata con materiali di qualità dell

’

artigianato italiano e al sostegno di una delle più importanti associazioni a difesa dell'ambiente: Zero Waste Italy.





È una capsula in vetro o in materiale infrangibile che al proprio interno contiene una vera e propria serra in miniatura. L

’

obiettivo è quello di seguire le istruzioni per far crescere la piantina sana, robusta e forte per poi poterla piantare in un vaso più grande e magari ricominciare ad allevare un

’

altra Minì.

L

’

universo Minì, però, non si è fermato all

’

idea originale, che era quella di una capsula in vetro dei mastri vetrai di Murano con base in sughero naturale creata da artigiani della Sardegna. Minì è infatti anche Minì Fun, con capsula in plexiglass infrangibile per una maggiore sicurezza della pianta.





Oppure Minì box che contiene il vasetto, il terriccio, il piattino e la pipetta per dare acqua alla Minì, insomma tutto l'occorrente per prendersi cura della propria piccola amica. E ancora Minì - I Gioielli

: Min

ì

e Min

ì Fun possono diventano eleganti collane da indossare grazie a un cordino colorato in cotone naturale o a una catenina di acciaio.

Ogni Minì viene venduta nella sua confezione con le istruzioni per far crescere e prosperare la piantina: serve luce, anche se mai diretta, e un filo d

’

acqua.

Le 9 varietà proposte hanno però bisogno di cure diverse che sono indicate nelle card presenti nella confezione. Quando la Minì sarà cresciuta tanto da toccare la capsula è il momento di invasarla e di accompagnarne la crescita fuori dal suo habitat iniziale.





Natura da indossare in ogni occasione, insomma, con una vocazione internazionale. La selezione delle piante, infatti, avviene in Olanda.

