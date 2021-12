Natale in Alto Adige e sul Lago di Garda ai Quellenhof Luxury Resorts

I trattamenti di benessere per ritrovare buonumore e darsi una carica di energia.

Il Natale, con la sua atmosfera e i dolci profumi di cirmolo, cannella e vin brulè, diffonde un'energia che pervade la mente e si disperde nell'aria.

vengono proposti trattamenti per il corpo, per ricominciare a prendersi cura si sé, tra profumi della natura e atmosfere magiche.

è il percorso proposto all'

, per prepararsi al Natale. Un viaggio tra gli aromi che ricordano un bosco incantato e innevato con una base di essenze di pino mugo, legno di cedro, arancia, cannella e chiodi di garofano. Ottanta minuti di puro relax con effetti benefici e rigeneranti per le vie respiratorie. Ideale per allontanare le tensioni accumulate, riacquistando la dolce spensieratezza della fanciullezza.

- durata 80 minuti, prezzo: € 135,00

L'Onda Spa è un tempio del benessere, uno spazio unico per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico. Oltre alle saune con le ventilazioni a tema, le zone relax, un laghetto balneabile e le piscine.

proposto al

è un rituale per nutrire a fondo la pelle e renderla idratata ed elastica. È un trattamento ricco di ingredienti naturali che penetrano a fondo. Il calore e gli aromi naturali lavorati con ampi movimenti sul corpo penetrano in profondità e favoriscono il riequilibrio interiore.

– durata 50 minuti, prezzo: € 78,00

Quellenhof Spa è un autentico rifugio del wellness, è il più grande "paradiso del benessere" del Trentino Alto Adige che si sviluppa su oltre 10.500 mq. Un'area esclusivamente dedicata al benessere, con saune e attrazioni d' acqua sia per gli amanti del relax, che per le famiglie.

I trattamenti proposti nei Quellenhof Luxury Resorts, sono pensati per offrire agli ospiti dei percorsi di remise en forme, con massaggi intensivi e personalizzati per soddisfare le loro richieste. Ogni massaggio, ogni impacco e ogni trattamento di bellezza seguono un rituale studiato e sperimentato.

Ai Quellenhof Luxury Resorts Lazise e PasseierPeeling con massaggioL'incanto del boscoMassaggio alle candele

