IBL Banca raccoglie dal mare microplastica e rifiuti grazie ai Seabin di LifeGate PlasticLess

L’iniziativa varata per il lancio di ControCorrente è in corso in tre marine italiane: Villasimius, Pescara e Capo d’Orlando.

Sono stati raccolti dal mare oltre 760 chili di microplastiche e rifiuti grazie all’adesione di IBL Banca al progetto LifeGate PlasticLess in tre marine italiane, in occasione del lancio del conto ControCorrente.

Più in particolare, i Seabin adottati da IBL Banca sono degli innovativi cestini galleggianti, in grado di trattare 25 mila litri di acqua all’ora, che filtrano e raccolgono i rifiuti dal mare sfruttando le correnti e contrastando in questo modo l’inquinamento delle acque.





L’iniziativa, tutt’oggi in corso, ha permesso in circa tre mesi di ripulire il mare da quasi una tonnellata di rifiuti composti per oltre il 60% da plastiche (bottiglie, tappi, cannucce, bicchieri, contenitori alimentari, cellophane, giochi, spugne, tubi), microplastiche (frammenti fino a 2 mm di diametro), materiali cartacei, lattine di bibite e mozziconi di sigarette, e per un ulteriore 30% da massa organica umida (legno, foglie, alghe, etc.) contaminata da rifiuti dannosi come idrocarburi e frammenti di plastica.



Raccogliere le microplastiche dal mare significa evitare che si disgreghino ulteriormente e diventino nanoplastiche, particelle così piccole che possono penetrare nell’organismo dei pesci, con conseguenze drammatiche per la fauna marina e anche – per il tramite della catena alimentare – per la salute delle persone.



I 3 porti turistici in cui IBL Banca sostiene l’iniziativa sono il Marina di Villasimius che sorge lungo la costa sudorientale della Sardegna nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, il Marina di Capo d’Orlando in Sicilia di fronte alle Isole Eolie e il Marina di Pescara, una delle strutture più grandi e innovative dell'Adriatico.

