Monini: un polmone verde di olivi 100% biologico tra Umbria, Toscana e Puglia

Monini, l'azienda italiana che da oltre 100 anni produce Olio Extravergine d'Oliva, celebra con gesti unici e concreti la Giornata Internazionale dell'Ulivo, prevista per il prossimo 26 novembre. Un momento di riflessione voluto dall'Unesco, - l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, - per la prima volta nel 2019, con l'intento di proteggere questa pianta e promuoverne i valori di resilienza, sostenibilità, pace e saggezza che incarna.

Valori che la stessa Monini promuove concretamente attraverso i 25 progetti del suo

Piano di Sostenibilità 2030 – "A Hand for the Future

" presentato l'anno scorso in piena pandemia da Maria Flora e Zefferino Monini, la terza generazione dell'azienda che crede profondamente nelle politiche ambientali.

Tra gli obiettivi all'avanguardia di Monini, c'è quello della messa a dimora di 1 milione di nuovi olivi, sentinelle verdi capaci di proteggere il terreno dal dissesto idrogeologico, di assorbire l'anidride carbonica e preservare le diverse cultivar italiane.

Un progetto iniziato dal cuore di Monini, l'Umbria, per poi diffondersi nelle principali regioni italiane a vocazione olivicola come Toscana e Puglia.

"L'ulivo è un albero straordinario, che ha capacità di resilienza e rinnovamento. Questa Giornata Internazionale è per noi un momento di riflessione sulla situazione ambientale del nostro Paese – in Italia sono 250 milioni le piante di olivi e siamo il primo Paese al mondo per numero di varietà-, ma anche di celebrazione per i risultati sinora raggiunti dal nostro Piano di Sostenibilità - spiegano Maria Flora e Zefferino Monini -. La nostra regione, l'Umbria, oltre a ospitare il Frantoio del Poggiolo, innovativo centro di produzione per i

nostri Monocultivar, ha già all'attivo il terreno di Sismano con 316 mila olivi che nel 2022 diventeranno 432 mila. Sismano, dove collaboriamo con l'Azienda Agricola Terre del Papa, ospita il più grande uliveto biologico d'Italia".



L'impegno nel biologico viene portato avanti anche nei terreni di Carpino in Puglia

e caratterizza oggi il 100% del

Bosco Monini di questi territori, dove i terreni a oliveto sono circondati da altri 992 ettari di bosco, ideale habitat di insetti e piante necessari a garantire il naturale ecosistema in contesti di regime di agricoltura biologica. Pratiche colturali che porteranno alla produzione di un olio extravergine d'oliva di qualità e al 100% biologico.



Secondo le stime, una volta completato il progetto, il Bosco Monini non solo permetterà uno scambio virtuoso con l'ambiente, riducendo di oltre 50.000 tonnellate in dieci anni la presenza di CO₂ nell'aria, ma darà un valido aiuto al ripopolamento di specie animali e vegetali, combattendo la desertificazione del terreno - in Italia a causa della cementificazione si sono persi nel 2020, in media, 15 ettari al giorno

e contribuirà alla produzione di un

extravergine biologico 100% italiano di alta qualità

Un fenomeno, quello del consumo del terreno, che secondo l'analisi pubblicata nel 2021 dal Centro Ricerca sui Consumi del Suolo, non è arretrato neppure nel 2020, durante il fermo delle attività legate al lockdown. Nonostante i mesi di blocco di gran parte delle attività, il consumo di suolo in Italia ha continuato a trasformare il territorio nazionale, con un ritmo di cementificazione pari a 56,7 km2, in media, più di 15 ettari al giorno.

In Italia, secondo questi dati davvero poco confortanti, si perdono quasi 2 metri quadrati di suolo ogni secondo per la costruzione di nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio. Ecco che l'impegno di aziende come Monini diventa strategico per il nostro Paese e per il pianeta intero. Monini ha già investito oltre 10 milioni di euro per il suo Piano di Sostenibilità, che arriveranno a circa 25 milioni entro il 2030.

