Vallelata e Legambiente ripuliscono in Italia 20 parchi cittadini

Il 9 ottobre verranno ripuliti i 20 parchi più votati in una grande giornata di volontariato ambientale. Le 20 scuole ad essi associate parteciperanno attivamente alla giornata e saranno premiate con un percorso didattico sulle tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente.

È giunta alla sua fase finale la campagna di sensibilizzazione alla cura del verde

“Puliamo il tuo parco”

, voluta per il secondo anno da Vallelata in collaborazione con Legambiente.

Sabato

9 ottobre 2021 (in Trentino la giornata di pulizia di svolgerà venerdì 8 ottobre) i rappresentanti delle due realtà promotrici dell’iniziativa si uniranno a volontari e giovani studenti in una grande giornata nazionale di pulizia dei 20 parchi vincitori del concorso lanciato lo scorso aprile.



A dare ulteriore valore all’iniziativa quest’anno è stato il coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta.

A partecipare alla giornata di volontariato saranno infatti anche le 20 scuole abbinate ai parchi vincitori. Scuole che riceveranno in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente.





A Pavia presso il Parco della Vernavola, risultato vincitore in Lombardia, sarà presente anche Alvin, conduttore di R101, radio partner dell’iniziativa, che parteciperà insieme alla scolaresca alla pulizia del parco e si collegherà con la radio per raccontare in diretta quello che starà vivendo.



È possibile unirsi alla giornata di volontariato insieme a Vallelata e iscriversi sul sito

Di seguito l’elenco dei 20 parchi vincitori:

Abruzzo: Lanciano (CH) – Parco Diocleziano

Basilicata: Policoro (MT) – Giardini murati

Calabria: Tropea (VV) – La pineta di Tropea

Campania: Napoli – Parco Re Ladislao

Emilia-Romagna: Piacenza – Parco della Galleana

Friuli-Venezia-Giulia: Trieste – Parco Farnetto (detto “Il boschetto”)

Lazio: Farnese (VT) – Riserva Naturale Selva Del Lamonee

Liguria: Genova – Villa Imperiale

Lombardia: Pavia – Parco della Vernavola

Marche: Ancona – Parco del Conero

Molise: Campobasso – Parco della via Matris

Piemonte: Nichelino (TO) – Parco Naturale di Stupinigi

Puglia: Martina Franca (TA) – Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco delle Pianelle"

Sardegna: Pula (CA) – Parchetto Su Guventeddu

Sicilia: Acireale (CT) – Villa Belvedere

Toscana: Viareggio (LU) – Pineta di Ponente

Trentino: Trento – Parco del Salè-Giardino Alexander Langer

Umbria: Amelia (TR) – Parco Del Rio Grande

Valle d'Aosta: Villeneuve (AO) – Parco Fluviale e percorso vita

Veneto: Brugine (PD) – Parco di Villa Roberti

L’iniziativa “Puliamo il tuo parco!” prevede anche un premio per coloro che in tutta Italia hanno espresso il proprio voto. 20 fortunati sono stati premiati con gli esclusivi monopattini elettrici messi in palio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.