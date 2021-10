Leroy Merlin supporta il progetto “L’Energia del Bosco” in due boschi della Valsesia

, proprietaria del bosco, mentre il

seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro

Una serie di progetti chedal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Cosìsi impegna a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale attraverso l’iniziativa, realizzata al fianco di, l’impresa benefit che vede tra i soci fondatori l’azienda multispecialista leader nel miglioramento della casa.L’obiettivo è ancora più ambizioso: promuovere un nuovo modello nell’ambito delle politiche volontarie di neutralizzazione delle emissioni nocive delle aziende in Italia. “L’Energia del Bosco” infatti èoltre che promuovere il turismo sostenibile e incrementare la biodiversità, creando un valore condiviso a beneficio del territorio e delle comunità locali.L’iniziativa, realizzata in collaborazione PEFC Italia, vedrà Leroy Merlin e (RI)GENERIAMO impegnate in, a partire da quelli del. Grazie al supporto di (RI)GENERIAMO saranno attivate una serie di attività perTra le varie attività: l’allungamento dei tempi di taglio del bosco, l’individuazione di aree destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali o la prevenzione degli incendi boschivi. La pianificazione delle attività, svolte secondo gli standard di gestione forestale sostenibile del PEFC, sarà a cura di, associazione che unisce gli attori della filiera forestale nell’area montana e pedemontana di Valsesia.La realizzazione pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo sarà realizzata dall’azienda agricola. Gli effetti positivi di queste attività saranno quantificati in, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale, che saranno acquistati da (RI)GENERIAMO per conto di Leroy Merlin per neutralizzare l’impatto ambientale delle emissioni legate alle sue attività sul territorio italiano.Il progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul cambiamento climatico, ha come ulteriore obiettivo la. Un bosco sano, curato e gestito in modo consapevole e sostenibile può creare opportunità a livello professionale e turistico, dando vita a un indotto di cui può beneficiare l’intero territorio, soprattutto quelli a economia marginale. L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati: la legna di castagno, certificata PEFC a partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte Tovo gestiti da Il Faggio Rosso, sarà acquistata da, azienda specializzata in pallets e imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in una fase iniziale, l’acquisto tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per la realizzazione di pali da giardino e materiali per l’arredamento.Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone d’Otro corrispondono rispettivamente a un. Questi primi risultati saranno rafforzati dai nuovinei boschi delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei Comunelli di Ferriere (Piacenza), grazie ai quali sarà possibile evitare l’immissione in atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032, e in territori del Cuneese e della Liguria.

