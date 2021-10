Vacanza d'autunno in Basilicata, per sorridere al cambio di stagione

Mentre le giornate inevitabilmente si accorciano e la tintarella estiva sbiadisce ripensiamo con nostalgia alle vacanze fatte durante la bella stagione. Una leggera malinconia, che si accompagna alla ripresa della routine e delle attività di tutti i giorni. Niente paura, si chiama winter blues, o SAD (seasonal affective disorder), e colpisce più o meno indistintamente tutti quanti.Che si tratti di un weekend o di un soggiorno più lungoè il posto giusto dove ritrovare il sorriso.Qui il tempo sembra essersi fermato, ci troviamo in un antico frantoio ristrutturato con gusto in ogni dettaglio, e che offre sette dimore di charme di diversa tipologia – suite e casalini – per accogliere coppie e famiglie in una dimensione di serenità. I particolari originali mantenuti nelle stanze si accompagnano ad un’atmosfera di raffinatezza, con tutti i lussi del comfort contemporaneo.Tutt’intorno, piccola città dal fascino intatto, tra i palazzi nobiliari ottocenteschi, il suo castello e il più antico quartiere dalle piccole case bianche. Meta ricercata per la vita culturale e la vicinanza al meraviglioso mare di Metaponto durante l’estate, Bernalda mostra in autunno un volto di rilassata eleganza. I tanti ristoranti, non affollati, propongono piatti della tradizione lucana, un mix di sapori ispirati al vissuto contadino tra cui spiccano prelibati salumi e formaggi da accompagnare al pane locale, ed è il momento perfetto per visitare un territorio come laOltre alla celebre, città dei Sassi a cui dedicare una giornata (magari insieme ad una guida locale con tour organizzato per gli ospiti da), ci sono il borgo fantasma di, i paesini di, e volendosi spingere più a nord la provincia dicon le sue montagne, le Dolomiti Lucane.Il prezzo per il soggiorno ava da 90 a 150 euro per due persone a notte, con la prima colazione bernaldese inclusa.

