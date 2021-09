Recuperate 125mila lattine per bevande sui lidi della Calabria

Oltre 125mila lattine per bevande vuote raccolte e recuperate

(ovvero circa 1.500 kg). Basta questo dato per evidenziare il successo dell’iniziativa “Nei parchi marini Calabria…ogni lattina vale” che, co-promossa da Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (EPMR), CIAL-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Coca-Cola, nei mesi estivi appena trascorsi ha contribuito a mantenere puliti circa 100 lidi dislocati lungo le coste della Calabria nonché le strade e le piazze di 11 Comuni* dell’area dei Parchi Marini calabresi.

Dotati di appositi zaini, per tutto luglio e per tutto agosto, gli animatori del progetto si sono dati un gran da fare lungo le spiagge e nelle località individuate recuperando le lattine, stimolando i consumatori a rispettare gli spazi pubblici all’aperto e promuovendo fra i turisti e i residenti le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti. E per ottimizzare i risultati, sui litorali erano state inoltre posizionate alcune piccole isole ecologiche con raccoglitori dedicati proprio alla raccolta differenziata delle lattine, segnalate da una vela personalizzata.

Dopo tanto impegno, a conclusione dell’iniziativa, sono stati organizzati a Soverato (RC) e a Tropea (VV) – rispettivamente il 21 e il 22 settembre pomeriggio - due eventi conclusivi capaci di coinvolgere le autorità di riferimento e tanti cittadini.

Due momenti di festa durante i quali, tra l’altro, il Consorzio CIAL ha potuto consegnare ai Sindaci degli 11 Comuni coinvolti ben 20 Riciclette, le ormai iconiche citybike realizzate con l’equivalente di 800 lattine per bevande riciclate e sempre più spesso utilizzate nei progetti legati alla mobilità sostenibile.

Un riconoscimento speciale è poi stato assegnato al lido Bikini di Soverato che, fra tutti, ha raccolto il maggior numero di lattine.

L’alluminio è un materiale permanente, riciclabile al 100% e all’infinito, essendo in grado di conservare in eterno le sue proprietà. Se ben differenziato in casa e successivamente selezionato può a essere facilmente trasformato in nuovo alluminio pronto a essere riciclato per dare nuova vita, a costi ambientali particolarmente bassi, a numerosissimi prodotti di lunga durata.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.