Cortilia: la spesa a filiera corta arriva in Veneto e a Genova

Cortilia

, l'innovativo e-commerce che consente di ricevere direttamente a casa, nel giorno e nella fascia oraria prescelta, una spesa di prodotti freschi a filiera corta, è da oggi disponibile anche in Veneto nelle provincie di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, nell'area di Mestre e paesi limitrofi e a Genova.

Nella città della lanterna, su quasi tutto il territorio comunale, il servizio di consegna è al momento attivo tutti i giorni della settimana (domenica esclusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 22:00 e il sabato dalle 11:00 alle 19:00 ed è possibile selezionare la fascia oraria ristretta fino a 2 ore.

In Veneto, nelle provincie di Verona, Padova, Vicenza, Treviso e nell'area di Mestre e paesi limitrofi, il servizio di consegna è invece attivo dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 22:00, sempre con possibilità di selezionare la fascia oraria ristretta fino a 2 ore.

Sul sito e l'app Cortilia si può fare tutta la spesa a partire da frutta e verdura fresca di stagione, arricchendola di vari prodotti come pesce, carne e salumi, formaggi e latticini, uova, pane, una grande varietà di altre specialità fresche e secche, vino e birra artigianale, prodotti per la cura della persona, la pulizia della casa e per animali.

Il servizio è disponibile in Lombardia (nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia, Lecco), in Piemonte (nelle provincie di Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola), in Emilia-Romagna (nelle provincie di Bologna, Modena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia), in Veneto (nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, nell'area di Mestre e paesi limitrofi) e in Liguria (in quasi tutto il territorio comunale di Genova), per dare la possibilità di scegliere le opzioni più adatte al proprio stile di vita e alle proprie esigenze.



COME FUNZIONA LA SPESA SU CORTILIA

Cortilia.it è semplice e veloce, bastano pochi click per ricevere la spesa anche oggi per domani.



1. Iscrizione

L'iscrizione è semplice, gratuita e veloce. Si effettua direttamente sul sito, indicando la propria email e l'indirizzo dove ricevere la consegna.

2. Scelta della cassetta e del giorno/orario di consegna

Dopo l'iscrizione è possibile fare la spesa scegliendo fra un'ampia varietà di prodotti secondo i propri gusti e poi selezionare il giorno e la fascia oraria per la consegna, che può variare secondo le zone dalle 07.00 alle 22:30. Durante la giornata è sempre garantita una fascia oraria gratuita. Le consegne vengono effettuate al piano. Cortilia, per soddisfare al massimo l'esigenza dei propri clienti, inoltre, invia il giorno prima una email con la stima dell'orario di consegna nella fascia oraria selezionata.

Le opzioni di acquisto disponibili sono:

» spesa singola: con consegna anche oggi per domani.

» abbonamento settimanale, quindicinale o mensile: con la possibilità di aggiungere e sostituire prodotti a piacere. In qualsiasi momento l'abbonamento si può sospendere e cancellare senza nessun tipo di costo.

3. Pagamento & Consegna

È possibile pagare con Carta di Credito, con PayPal, con ApplePay o con GooglePay per la spesa singola. Pensata per offrire un'esperienza d'uso facile e veloce, è inoltre disponibile l'app gratuita Cortilia per iOS e Android. Cortilia effettua le consegne con furgoni refrigerati brandizzati che garantiscono il mantenimento della catena del freddo, per recapitare i prodotti alimentari in sicurezza.





