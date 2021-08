Lombardia: il 26 settembre ‘Giornata del verde pulito" e ‘Puliamo il mondo’

La ‘Giornata del verde pulito’ e ‘Puliamo il mondo’, le manifestazioni a tutela dell’

si terranno lo stesso giorno, il 26 settembre.

“Coincidendo le date dei due eventi, domenica 26 settembre, abbiamo quindi deciso di unire le forze per l’organizzazione delle iniziative a favore dell’ambiente”. Lo ha affermato l’assessore di Regione Lombardia all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo .

Alla manifestazione ‘Verde pulito’ sarà collegata una ‘social call’ fotografica che premierà gli scatti che sapranno cogliere lo spirito dell’iniziativa. Questa iniziativa, nata nel 1987 quando un gruppo di 18 Comuni della Brianza con la collaborazione di associazioni ambientaliste e sportive la organizzò per la prima volta, vede coinvolti annualmente comuni grandi e piccoli della nostra regione che si impegnano in azioni dirette a ripulire aree verdi, boschi, sponde di laghi, fiumi e torrenti.

‘Puliamo il mondo’ è l’edizione italiana di ‘Clean up the world’, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale. Nato a Sydney nel 1989, coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È inoltre patrocinato da Upi e di Anci. L’obiettivo della campagna è infatti quella di sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti. È infatti purtroppo una pratica ancora troppo diffusa in tutti i territori.



