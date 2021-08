Glamping sotto le stelle: alcuni campeggi dove trascorrere la notte di San Lorenzo

Si avvicina lae con lei il momento di rivolgere lo sguardo verso il cielo alla ricerca di stelle cadenti alle quali affidare i propri desideri. Per chi quest'anno vuole vivere una delle sere più magiche dell'anno in un luogo speciale,, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggeriscesparsi tutto lo Stivalesenza inquinamento luminoso. Dai cieli stellati delle Dolomiti altoatesine fino a quelli della Sicilia occidentale passando per le sponde piemontesi del Lago Maggiore e la Maremma Toscana, ecco 7 campeggi italiani dove trascorrere la notte di San Lorenzo.Immerso nella natura incontaminata delle Dolomiti dell'Alto Adige e a due passi dal lago di Dobbiaco, il Camping Toblacher See si trova al confine tra due importantissimi parchi naturali: quello delle Tre Cime e quello di Fanes-Sennes-Braies, entrambi parte dell'Unesco. Le sue strutture moderne, dotate di ogni comfort per grandi e piccini e chiamate Skyview Chalet permettono agli ospiti non solo di vivere una vacanza che unisce le comodità dei migliori alberghi al contesto naturale tipico del campeggio, ma anche di affacciarsi ogni notte su un panorama stellato unico e di ammirarlo nel silenzio delle Dolomiti.Circondato dal verde della riserva naturale di Fondotoce, a pochi minuti dall'antico borgo di Feriolo, il Camping Village Conca d'Oro è un'oasi di armonia e calma dedicata sia a chi ama il campeggio più tradizionale, sia a chi preferisce il glamping. Dal Safari Lodge all'Air Lodge, infatti, le soluzioni per unire natura e comfort non mancano, il tutto a due passi dalle acque balneabili del Lago Maggiore. Grazie alla sua posizione e alla distanza che lo separa dei centri più frequentati, inoltre, il camping è uno dei luoghi migliori della zona per ammirare il cielo stellato.Sul confine dell'Oasi WWF del lago di Burano e affacciato sul Mar Tirreno, il Capalbio Glamping è la struttura perfetta per una vacanza a stretto contatto con la natura, ma senza rinunciare alla comodità. Grazie alle lodge tents, infatti, è possibile soggiornare in un ambiente dotato di ogni comfort (doccia idromassaggio compresa), curato nei minimi dettagli e totalmente circondato dalla macchia mediterranea. Proprio la sua posizione privilegiata permette di evitare l'inquinamento luminoso e di ammirare le stelle comodamente dal proprio lodge.Nel cuore dell'Ogliastra e affacciato su un tratto incontaminato della Sardegna Orientale, il Camping Village L'Ultima Spiaggia offre ai suoi ospiti numerose soluzioni sia per chi ama il campeggio tradizionale sia per chi è alla ricerca di un'esperienza di lusso in mezzo alla natura. Dal country al luxury lodge, infatti, la struttura permette di trascorrere una vacanza all'insegna del relax, tra piscine e idromassaggio, senza rinunciare all'ambiente suggestivo e ai colori tipici della Sardegna più autentica. La sua posizione, inoltre, lo rende la meta ideale per ammirare le stelle grazie al ridotto inquinamento luminoso della zona.Dalle lezioni di yoga ai trattamenti ayurvedici, il Tiliguerta Glamping Village si distingue per le numerose proposte relax dedicate ai propri ospiti. Tra queste anche le sistemazioni glamping, con i bungalow Deluxe dotati di climatizzazione, veranda esterna e servizi che spaziano dalla pensione completa alla mezza pensione. Immersa in una meravigliosa oasi naturale e bagnata dal mare cristallino dell'isola, la struttura in provincia di Cagliari dà inoltre la possibilità di ammirare il cielo notturno in tutta la sua bellezza regalando così momenti di puro romanticismo a chi viaggia in coppia.Nel cuore del Parco Naturale della Maremma, una delle aree più belle e incontaminate della Toscana, il Talamone Camping Village è circondato da un vasto parco di ulivi e macchia mediterranea che permette non solo di trascorrere una vacanza immersi nella natura, ma anche di osservare il cielo stellato in cerca di desideri da esprimere in occasione della notte di San Lorenzo. Per coccolare gli ospiti, la struttura mette a disposizione le Glamping tent, tende safari eleganti ed esotiche adatte sia a chi viaggia in coppia sia a chi viaggia tra amici.Il Camping Biscione si affaccia su uno dei tratti di costa più belli della provincia di Trapani, a due passi dal piccolo centro rurale di Petrosino e a pochi chilometri da Marsala e Mazara del Vallo, aree note per l'antica tradizione vitivinicola. Ad accogliere gli ospiti che vogliono sperimentare il glamping ci sono le tende Safari, soluzioni dalle atmosfere africane e dotate di ogni comodità e dalle quali, grazie alla particolare conformazione della costa esposta ai venti, è possibile ammirare un cielo spesso limpido e privo di nubi: la condizione ideale per ammirare le stelle, soprattutto in occasione della notte di San Lorenzo.

