Ecco i migliori camping d'Italia secondo Campeggi.com

Campeggi.com assegna per il sesto anno consecutivo i suoi Certificati di Eccellenza. Dal camping con il miglior Wi-Fi a quello più adatto agli amanti dello sport e del relax, ecco quali sono gli 8 nuovi premi individuati e assegnati per il 2021.

Continua la ricerca delle eccellenze italiane del turismo en plein air da parte di Campeggi.com che per aiutare i viaggiatori che stanno organizzando le proprie vacanze all'aria aperta ha assegnato anche quest'anno i Certificati d'Eccellenza, premi volti a riconoscere e celebrare i camping village e allo stesso tempo ad aiutare i campeggiatori a scegliere le migliori offerte disponibili.

Dal migliore "Campeggio per Camper" fino alla migliore tra le strutture "Wellness" passando per il più bel "Aquapark", il camping con la migliore offerta dedicata allo "Sport" e quello che si è distinto per il "Miglior Wi-Fi", ecco i nuovi 8 Certificati d'Eccellenza assegnati nel 2021.



Premio "Campeggi per Camper": Camping Riva di Ugento, Ugento (LE)



I campeggi migliori per i camper sono quelli che offrono manovre agevoli di accesso, la possibilità di carico e scarico alle famiglie e di vivere escursioni, passeggiate e sport: parola di camperisti. A rispettare tutte le caratteristiche e a vincere il premio "Campeggi per Camper" 2021 è il Camping Riva di Ugento, nato nel 1976 con l'intento di conservare la natura del luogo e del paesaggio circostante. La struttura, fin dalla sua nascita, ha cercato di migliorare i propri standard qualitativi nel rispetto fondamentale della natura e offre un'ampia scelta di piazzole inserite nell'ambiente naturale circostante.

Premio "Digital": Camping Europa Silvella, San Felice del Benaco (BS)



Nato nel 2021, in un anno in cui le attività turistiche non potevano che essere basate soprattutto sull'online per mantenere attivo il rapporto con i propri clienti e per cercare di raggiungerne di nuovi, il premio "Digital" è un riconoscimento dedicato alle realtà con la migliore attività sui social e sul web. A vincere la prima edizione è stato il Camping Europa Silvella di San Felice del Benaco, campeggio affacciato sul Lago di Garda, che, grazie all'ottima posizione, consente agli ospiti di esplorare in lungo e in largo il territorio tra arte e natura.

Premio "Experience": Salice Club Resort, Corigliano Calabro (CS)



La seconda new entry tra i Certificati di Eccellenza è il premio "Experience", dedicato ai campeggi che offrono ai propri ospiti la possibilità di trascorrere le proprie vacanze all'insegna di nuove esperienze. A guidare la prima classifica è il Salice Club Resort di Corigliano Calabro, un resort esclusivo della Calabria inserito in un contesto unico nel suo genere che offre la possibilità di fare un vero e proprio tuffo nel passato. A 3 km, infatti, si possono ammirare i resti archeologici della Sibari arcaica, capitale della Magna Grecia, e il museo in cui si conservano le preziose vestigia del popolo Sibarita.

Premio "Miglior Wi-Fi": Camping Village Le Esperidi, Bibbona (LI)



Che sia per rimanere sempre connessi con amici, familiari o social network o per vivere il nuovo concetto di workation, il soggiorno che unisce vacanza e lavoro, la connessione wireless è diventata indispensabile, anche in viaggio. Per questo è nato il premio "Miglior Wi-Fi", che celebra le strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio di connettività wireless di qualità elevata. Capolista 2021, così come nel 2018, è il Camping Village Le Esperidi di Bibbona, in provincia di Livorno, una struttura che offre molte soluzioni abitative per trascorrere una vacanza affacciati direttamente sul mare toscano, in un contesto naturale di estrema bellezza.

Premio "Sistemazioni Originali": Camping Village Santapomata, Castiglione della Pescaia (GR)



Casette sugli alberi, bungalow colorati e dalle forme particolari, botti in legno abitabili: sono solo alcuni dei particolari alloggi messi a disposizione degli ospiti dalle strutture en plain air italiane. Per premiare l'originalità e la creatività Campeggi.com ha dato vita al premio "Sistemazioni Originali", che quest'anno ha incoronato il Camping Village Santapomata a Castiglione della Pescaia, dove è possibile scegliere tra glamping eco-chic e molte soluzioni creative e curate nei minimi dettagli, tutte immerse nella splendida natura toscana a due passi dal mare.

Premio "Sport": Villaggio San Francesco, Caorle (VE)



Per gli amanti della vacanza attiva, Campeggi.com ha istituito il premio "Sport", dedicato a tutte quelle strutture del turismo en plein air che prestano particolare attenzione alle attività sportive per tutta la famiglia. A distinguersi quest'anno è stato il Villaggio San Francesco di Caorle, in provincia di Venezia, una realtà a 5 stelle immersa in una ricca vegetazione dove gli ospiti possono divertirsi tra calcetto, basket, tennis, volley, palestra e danza. Tra le attività disponibili anche il tiro con l'arco e le bocce, mentre gli amanti del mare possono divertirsi tra windsurf, sci nautico e kayak.

Premio "Wellness": La Rocca Camping Village, Bardolino (VR)



Vacanza in campeggio non significa rinunciare al benessere o alle esperienze in spa e Campeggi.com lo ricorda con il premio "Wellness", che celebra i camping che creano e curano nei minimi dettagli gli spazi dedicati al relax del corpo e della mente senza dimenticare il contatto con la natura. Ad aggiudicarsi il primo posto quest'anno è La Rocca Camping Village, una struttura sul Lago di Garda e a due passi da alcuni dei principali parchi divertimenti italiani. Accogliente e moderno, il campeggio dispone di strutture con i più elevati standard turistici e mette a disposizione degli ospiti sauna finlandese, bagno turco, area relax e cromoterapia tra design, musiche e profumi.

Premio "Aquapark": Residence Village, Cavallino-Treporti (VE)



Parola d'ordine: divertimento. Il premio "Aquapark" è pensato per le strutture che accolgono al loro interno aree giochi acquatiche non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia. Quest'anno la medaglia d'oro va al Residence Village di Cavallino-Treporti, una camping 5 stelle che oltre ai tradizionali servizi mette a disposizione anche un grande parco acquatico con due altissimi ed emozionanti scivoli per provare il brivido della velocità, una vasca profonda 50 cm per i più piccoli, un avventuroso galeone e un nuovo Spray Park adatto a tutta la famiglia. Di sera, inoltre, le piscine illuminate diventano il suggestivo palcoscenico degli spettacoli organizzati dagli animatori.

