Alto Adige, vacanza di lusso e benessere su misura al 5 stelle Alpenpalace

Tra le vette maestose della Valle Aurina, l'hotel 5 stelle Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat si presenta come un diamante e brilla di bellezza e comfort; benessere, privacy, lusso autentico, alta cucina e servizi di alto prestigio regalano ai clienti esperienze indimenticabili. L'hotel è tra i

, gruppo di strutture alberghiere contraddistinte dalla grande passione nell'offrire una vacanza di profondo benessere.

All'Alpenpalace si viene accolti da un ingresso imponente con giardini in fiore e fontane zampillanti. L'architettura contemporanea, con elementi tradizionali, si integra perfettamente con il territorio e la natura circostanti. Armonia e stile dominano ogni ambiente di questo rifugio esclusivo:

Legni pregiati, materiali setosi, colori caldi e accenti forti definiscono lo spirito, mentre i pregiati extra come una stufa in maiolica, una TV nel bagno in marmo, vasche idromassaggio o suite con spa privata, contraddistinguono il comfort delle singole categorie. Inoltre, l'Alpenpalace propone servizi di alto prestigio che soddisfano anche gli ospiti più esigenti;

per richieste personalizzate,

e transfer, transfer sci VIP, piattaforma per atterraggio elicottero e

,

per praticare con le guide alpine attività estive come escursioni, mountain bike e rafting e skisafari in inverno.

Il cinque stelle in Valle Aurina

A partire dal mondo delle acque con piscina all'aperto e vasca idromassaggio riscaldate, piscina avventura coperta con idromassaggio, lettini per massaggi, cascata, massaggio riflessogeno e impianto per nuoto controcorrente, e piscina per bambini. Da provare il calore e lo stile dell'area saune, caratterizzata da materiali pregiati e legno locale, che comprende stubensauna tirolese panoramica, bagno turco e bagno turco salino, sauna alle erbe, laconium e la

e parete di gradazione salina. L'eccellenza in ambito beauty è garantita dall'impiego di prodotti La Prairie, marchio cosmetico svizzero tra i più rinomati al mondo, che introduce nell'ambito dei trattamenti estetici anti-age ricette rivoluzionarie nelle quali fanno il loro ingresso oro, estratto di caviale e platino. A completare la proposta wellness è

La proposta gourmet all'Alpenpalace si avvale dello charme inconfondibile delle

, dove l'ospite ha il tavolo riservato per la collazione e per la cena à la Carte inclusa nella mezza pensione in cui apprezzare l'Alpine Cuisine immersi nello stile locale,

, ristorante aperto tutto il giorno con menu internazionale e componenti regionali: dal Club Sandwich, al Cesar Salad, alla Tagliara fino ai Schlutzkrafen offre una scelta mista. Disponibile al Bar & Launch, Terrazzaa, Piscina, Giardini, Camera. Infine

, vincitore di cappelli della prestigiosa guida Gault&Millau, con menu degustazione fisso dove lo

interpreta con carattere e distinzione le specialità regionali, materie prime locali - l'Alpenpalace ha anche un giardino delle erbe - e del tutto il territorio nazionale attraverso piatti perfetto connubio tra cucina mediterranea e alpina abbinati ai vini più pregiati. Possibilità di prenotare cene speciali a tema e cene private.

L'Alpenpalace è la meta ideale anche per gli

che possono tuffarsi nella natura della Valle Aurina praticando in inverno sci, slittino, escursioni sulla neve grazie al comprensorio Skiworld Ahrntal con le aree sciistiche Speikboden e Klausberg che vantano ben 74 km di piste, e d'estate trekking, nordic-walking, mountain bike, parapendio e rafting.

