Estate di lusso made in Italy nei resort bioattivi MIRA

L'offerta che comprende golf, wellness, cucina locale e natura, si arricchisce di alcune proposte che gli ospiti potranno scoprire durante la bella stagione: trattamenti benessere con il sistema di galleggiamento asciutto a gravità zero, l'iniziativa "battesimo del Golf", escursioni in e-bike e visita guidata nell'Orto Mira.

Vivere un'estate rigenerante a 360 gradi, tra wellness, golf, cucina locale e iniziative a contatto con la natura, è possibile ai

. Il gruppo alberghiero, che comprende quattro resorts situati nei luoghi più suggestivi della Penisola (Sicilia, Piemonte, Puglia e, con inaugurazione in autunno,

), accoglie gli ospiti con alcune novità che arricchiscono l'offerta di un'esperienza turistica di lusso

. Tutto questo grazie all'impegno e al carisma dei fondatori del gruppo, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, manager esperti nel settore dell'accoglienza. Proprio il CEO Daniela Righi ha di recente deciso di rendersi la principale testimonial di MIRA in tutte le campagne, rappresentandone i valori e tutto ciò in cui il gruppo crede a livello etico.

. Si tratta di un'evoluzione del dry floating,

, un

. Consigliato sia per concedersi una seduta di relax dopo l'attività sportiva, sia per un semplice momento di riposo, la nuova esperienza benessere è offerta a Mira Acaya Golf & Resort (Puglia) e a Mira Borgo di Luce I Monasteri (Sicilia); quest'ultimo, in particolare, prevede anche una serie di trattamenti con l'utilizzo dello speciale lettino

.

, sport che ricopre un ruolo centrale nella vacanza bioattiva MIRA, grazie alla presenza di campi da gioco dalle caratteristiche uniche, sia dal punto di vista strutturale che paesaggistico. Entrambi i campi da gioco sono stati realizzati da personalità di spicco nel settore (in Puglia il famoso studio americano Hurdzan&Fry e in Sicilia gli Architetti David Mezzacane – presidente dell'Associazione Italiana Architetti Campi da Golf – e Vincenzo Mazzacane), ricoprono una superficie di oltre 6000 m, con un percorso di 18 buche e par 71, e sono circondati dalle meraviglie naturalistiche dei territori del Salento e di Siracusa. Agli ospiti che desiderano apprendere l'arte di questo bellissimo sport,

un'offerta in collaborazione con Golf'Us che prevede (a seconda dell'opzione SILVER o GOLD)

. Attivo tutta l'estate nei Golf Club ad Acaya e a Borgo di Luce I Monasteri, le

. L'esperienza diventa particolarmente avventurosa e adrenalinica lungo i percorsi ai piedi del Monte Rosa, da provare durante la

. In ogni struttura del gruppo, a disposizione degli ospiti, le mappa dei percorsi ed i consigli del

, indispensabili per conoscere i tour escursionistici più suggestivi di ogni località.

Nella vacanza bioattiva MIRA, non manca infine uno sguardo attento

. Ad Acaya Golf & Resort, infatti, l'eccellenza della cucina è presentata anche attraverso l'iniziativa della

, dove si coltivano

, classificati in cartelli che ne spiegano provenienza e caratteristiche. Tutti gli ospiti hanno così la possibilità di scoprire, accompagnati da un contadino, i segreti della coltivazione di prodotti autoctoni, come lo

, la spezia costosissima che contribuisce al benessere e alla salute.

