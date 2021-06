Proposte enoturistiche per un’estate 100% green

LIBRANDI (CALABRIA)



PERCORSO CICLOTURISTICO TRA LE VIGNE





Una Calabria affascinante e inedita, questo è il territorio dove la famiglia

Librandi

ha sapientemente unito tradizione e ricerca in vini dalla qualità altissima. Un territorio incontaminato, da scoprire attraverso il percorso cicloturistico e podistico

che si snoda all’interno dei vigneti della

Tenuta Rosaneti. Un’esplorazione in sella a moderne biciclette a pedalata assistita, sostenibili e rispettose dell’ambiente circostante. Il tour, collocato all’interno di una rete di pacchetti esperienziali ed ecosostenibili, si snoda all’interno della tenuta, passando attraverso l’iconico vigneto a spirale, anch’esso visitabile. Per tutta la durata del percorso i visitatori potranno ammirare lo splendido panorama dei vicini borghi, abbarbicati sulle colline circostanti.

Dopo aver scoperto questi scenari emozionanti, il tour prosegue con la visita del Museo Della Vite E Del Vino (Vi.Te.S): attraverso la collezione di attrezzi d’epoca, il passato contadino viene raccontato ai visitatori sempre con un occhio proiettato verso il futuro. Un percorso per scoprire a Calabria del vino più autentica, anche degustando i vini pregiati della famiglia Librandi.







FRANCO PACENTI (TOSCANA)



GRADIS’CIUTTA (FRIULI)





YOGA SENSORIALE DEGUSTANDO I VINI GRADIS’CIUTTA



vini biologici di prestigio

relax

rigenerazione psicofisica totale

LA CANTINA PIZZOLATO (VENETO)





CENARE TRA I VIGNETI PIZZOLATO





La

è situata nella provincia di Treviso, in una zona storicamente conosciuta per la produzione vinicola. Dal 1991, l’azienda ha puntato su una produzione ecosostenibile, lavorando per ottenere un prodotto vinicolo biologico e vegano. Una scelta consapevole portata avanti con determinazione da Settimo Pizzolato, proprietario delle cantine. Un’occasione imperdibile per entrare in contatto con questa realtà è quella della

Cena tra i filari “BBQ EDITION”.

La famiglia Pizzolato ha pensato a questi eventi settimanali (dal 9 giugno si svolgeranno ogni mercoledì sera) come a delle serate uniche, in cui gli ospiti ceneranno circondati dai vigneti dell’azienda, il tutto mentre degusteranno un menù completo incentrato sulla carne alla griglia. Ovviamente, ad ogni portata verranno abbinati i vini prodotti dalla cantina, scelti appositamente per esaltare i sapori della cena. Un momento di wine tasting originale, per immergersi pienamente nell’atmosfera della Treviso del vino.

FATTORIA DELLA TALOSA (TOSCANA)





Montepulciano

Cantina Storica

Villa Talosa

percorsi guidati

Vino Nobile

pic nic

CASISANO E POGGIO AL TUFO (TOSCANA, FAMIGLIA TOMMASI)





Tommasi

Casisano

3 Winetours

Sfumature di Montalcino

Montalcino in verticale

Montalcino e Maremma Toscana

Maremma

Poggio al Tufo

Pitigliano

TOMMASI VITICOLTORI (VENETO)





Tommasi Family Estates

welcome area di Pedemonte

e-bike

Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & Spa

resort

Terme della Valpolicella

Caffè Dante Bistrot

l’

Albergo Mazzanti

LE COLTURE (VENETO)





Santo Stefano

visite in cantina

agritutismo, Prime Gemme

Nervesa della Battaglia

percorsi immersi nella natura da percorrere a piedi o in bicicletta

Bosco della Serenissima

Itinerario dei Croderi

Ecco una selezione di proposte enoturistiche per passare al meglio questa estate. Esperienze uniche che danno la possibilità di conoscere realtà e paesaggi esclusivi ubicati in tutto il territorio del nostro paese. Franco Pacenti è un’azienda vinicola situata tra le colline di Montalcino, terra di vino e di centenarie tradizioni di famiglia, proprio come quelle che caratterizzano i Pacenti. Padre e figli specializzati nella produzione del pregiato Brunello di Montalcino ma anche capaci di offrire ai visitatori della loro cantina alcune esperienze emozionanti tra i filari dei loro vigneti. Proposte enoturistiche per tutte le età, a partire dai più piccoli che potranno vivere l’esperienza di un, gustando alcune specialità preparate appositamente per loro, come il succo d’uva biologico. Anche gli adulti possono godere della stessa esperienza, potendosi stendere sui prati che circondano i vigneti mentre degustanotipiche del territorio, accompagnate da una degustazione dei vini prodotti con passione dai Pacenti.Il Collio, uno dei paesaggi più ammirati del Friuli Venezia Giulia, è il territorio che ha visto crescere l’azienda vinicola. Vigneti curati all’insegna dell’attenzione verso l’ecosistema che circonda l’azienda hanno dato vita a. In questa cornice, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del Collio in modo inedito. Infatti, la coach Giulia Terlicher ha strutturato un percorso all’insegna delcomposto da vari momenti di meditazione a piedi nudi tra i vigneti, in piena sinergia con la natura che circonda le cantine. Un modo originale per rigenerare le energie e per approfondire il vino da un punto di vista alternativo, anche con la partecipazione di Robert Princic, proprietario di Gradis’ciutta ed esperto produttore vinicolo. Unache passa attraverso tutti e cinque i sensi, compreso il gusto. Per ogni partecipante, sarà possibile degustare i prodotti dell’azienda condividendo riflessioni e punti di vista sull’esperienza sensoriale vissuta insieme al produttore stesso., tra la Valdichiana e Val d’ Orcia,è l’azienda vitivinicola della famiglia Jacorossi, che da tre generazioni ha legato il proprio nome a un luogo vocato alla produzione di grandi vini. Di grande suggestione è la, nel centro cittadino, a 20 metri da Piazza Grande. Entrarci vuol dire tornare indietro nel tempo al Rinascimento italiano e in uno spazio composto da gallerie, che si alternano a volte e nicchie dove ci sono le botti per l'affinamento. All'interno della Cantina è stata ritrovata una tomba etrusca. Fattoria della Talosa gestisce anche, magnifica location in mezzo ai vigneti dell'azienda da cui si può godere una splendida vista sulla vallata e sul borgo. Villa Talosa è una residenza di lusso, a 2 km dal centro di Montepulciano, da poco ristrutturata in un luogo di silenzio e relax, con piscina panoramica e vasca di idromassaggio. Offre alloggi spaziosi finemente arredati per un massimo di 8 ospiti. Fattoria di Talosa propone infineper accompagnare i winelovers nel suggestivo territorio di Montepulciano, alla scoperte delle antiche tecniche di vinificazione del, prima del giusto relax con unin vigna a base di Pecorino di Pienza e affettati tipici toscani.sono le tenute toscane della famiglia, storica azienda vitivinicola della Valpolicella Classica, che da anni produce vino anche in due tra i territori più vocati d’Italia: Montalcino e la Maremma. A Montalcino,è un posto magnifico dove la famiglia Tommasi proponeper i visitatori e gli appassionati:è un’esperienza di degustazione che cattura tutti i sensi dal vigneto, al riposo in botte, al bicchiere. Un piccolo viaggio enologico per approfondire la conoscenza di Montalcino e dei suoi vini.è un tour per avvicinare gli eno-appassionati a Montalcino e per guidarli alla scoperta dei vigneti circostanti la tenuta.porta i winelovers in, a, nel suggestivo borgo di, dove i Tommasi propongono un soggiorno in un delizioso agriturismo contornato da vigneti.In Valpolicellaè una delle più importanti e storiche aziende vitivinicole del territorio. Dal 1902, la famiglia Tommasi è fra gli artefici della valorizzazione di uno dei più importanti e prestigiosi vini della Valpolicella, l’Amarone. Oggi Tommasi propone nuove esperienze di visita e degustazione nella rinnovata, alla scoperta del mondo del vino della Valpolicella Classica. Un viaggio che oggi è possibile intraprendere anche in bicicletta, grazie al noleggioche Tommasi propone per coinvolgere gli appassionati in un tour tra i vigneti di grande impatto emotivo. Percorsi che si incrociano e accompagnano i wine lovers a godere di una natura incontaminata, prima del giusto relax nella quiete di, il magnificoin una posizione strategica fra Verona e Lago di Garda.Villa Quaranta offre esperienze enogastronomiche di primo livello, un centro termale come le, fiore all’occhiello all’interno di Villa Quaranta e luogo unico per i divertimenti di tutte le età. Gli amanti dell’arte godranno dell’enorme patrimonio culturale di Verona, con la possibilità di impreziosirlo grazie a una sosta al, in Piazza dei Signori, dove gustare piatti gourmet in abbinamento alle eccellenze enologiche della Famiglia Tommasi. Nel cuore del centro storico cittadino,propone ai propri ospiti la degustazione dei vini Tommasi, prima di abbandonarsi al riposo necessario per vivere una nuova giornata in un territorio unico.Nel cuore di Valdobbiadene, asorge tra le colline del Prosecco Superiore dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità per il loro inestimabile valore paesaggistico. L'azienda è condotta dalla famiglia Ruggeri e rappresenta oggi un’eccellenza enologica in una delle aree più vocate d’Italia, punto di riferimento nella produzione del Prosecco Superiore di qualità in Italia e nel mondo. Da Le Colture è possibile godere die scoprire la storia dei luoghi, i paesaggi, le caratteristiche antropologiche e naturalistiche del territorio, oltre al racconto dei vini che vengono prodotti. La famiglia Ruggeri è proprietaria anche di un magnifico, una piccola gemma di relax in un vecchio casale padronale del 1925, completamente rinnovato, incastonato in uno degli ultimi lembi collinari delle bellissime Prealpi Venete nel cuore della regione del Prosecco. La struttura si trova ae propone una serie dicome l’Itinerario delo l’che costeggia i territori dell’agriturismo stesso. Nella bellissima natura è poi possibile anche percorrere passeggiate a cavallo lungo le rive del Sile e fra gli alberi del Montello, teatro di eventi di importanza storica per il nostro territorio e sede di importanti monumenti.

