Second hand effect 2020: 5,4 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate grazie all’usato su Subito

Tutti, seppure nel nostro piccolo, possiamo contribuire a ridurre il nostro impatto sul Pianeta, a partire dalle emissioni di CO2.: comprare un oggetto usato significa potenzialmente non produrne uno nuovo e non dismetterlo in discarica, allungando il ciclo di vita degli oggetti. Così facendo le emissioni di CO2 legate al processo di produzione e dismissione di un bene vengono azzerate, e non vengono consumate nuove materie prime. Una forma diche porta a un risparmio non solo economico ma anche ambientale,(Life Cycle Assessment).Con questo metodo, la ricerca, condotta per il sesto annoha calcolato, ovvero il risparmio in termini di emissioni di CO2 e di materie prime,. Nel 2020, grazie alla vendita di quasisuè stato così possibile raggiungere, un dato che corrisponde al totale delle(più della superficie del comune di Parma!).Vuol dire, paragonabile a poco meno della popolazione della provincia di Lecce. IVL stima, infatti, che l’impronta ambientale media di un nostro connazionale sia di 7,3 tonnellate di CO2 l’anno. Se pensiamo invece all’inquinamento atmosferico delle nostre città, evitare l’emissione di 5,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica sarebbeo ancoraTra le categorie che generano un maggior “Second Hand Effect” c’è quella dei, che ha permesso il risparmio di 4.788.779 tonnellate di CO2 nel 2020. Seguono al secondo posto i prodotti e gli arredi del mondocon le loro 461.517 tonnellate di CO2 risparmiate. Chiude il podio l’, che ha portato a un risparmio di 193.775 tonnellate di CO2, seguita dacon 37.297 tonnellate di CO2. Per quanto riguarda i singoli oggetti, quello con il peso ambientale maggiore è l’Seguono tra i motori la moto (265kg di CO2) e lo scooter (190kg di CO2).Ma anche oggetti più semplici possono contribuire alla riduzione della nostra impronta ambientale:, un televisore 168 e uno smartphone 47. O ancora una bicicletta corrisponde a 99kg di CO2. Infine, anche scegliere abbigliamento di seconda mano dà un contributo all’ambiente: basti pensare cheComprando e vendendo usato, non si evitano solamente le emissioni di anidride carbonica ma anche l’estrazione e l’utilizzo diper produrre nuovi beni. Si calcola che nel 2020 la compravendita su Subito abbia fatto risparmiare, che corrispondono ad esempio a! O ancoracome non aver prodotto 13 miliardi di lattine di bibite e infine, come aver risparmiato la produzione dio di 5,8 miliardi di bottiglie di plastica da 2lt.Lasi conferma anche quest’anno come, piazzandosi al primo posto conrisparmiate. Anche il secondo posto si trova una conferma anno su anno con lae le sue 724.276, seguita dalconChiudono la top 5 ilcone la, che registra 474.427

