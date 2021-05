Trekking di primavera a Trento

.

Le piante sono in fermento, i germogli si rivelano e la città si lascia dolcemente trasformare dalla natura.. Sì perché pur essendo a tutti gli effetti una città, Trento sorge in un. E così i colori, i profumi e i suoni della primavera invadono strade e piazze del centro storico. È il momento ideale perche permettono di scoprire angoli nascosti e punti panoramici. Non solo a Trento, ma anche nei suoi splendidi dintorni, fino a raggiungere lacon i suoi borghi e i, eccellenza del territorio.Per celebrare la stagione del risveglio della natura e il ricco patrimonio della città, l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha messo a punto il programma “”. Undi appuntamenti che anima tutti i sabati e le domeniche,.Gli appassionati dei grandi avvenimenti del passato possono dedicarsi al trekking “”, una visita guidata per approfondire questo importante evento, tenutosi dal 1545 al 1563, che ha trasformato Trento in una vera capitale europea e lasciato una traccia profonda ancora presente.” è un’escursione alla scoperta delle tracce della storia e delle fortificazioni austro-ungariche costruite prima della Grande Guerra a difesa della città. Non poteva mancare, a 700 anni dalla morte, un percorso dedicato al grande poeta e letterato: “”. La passeggiata inizierà proprio dalla statua di Dante Alighieri che troneggia nei giardini della città, per poi dedicarsi al patrimonio architettonico, artistico e culturale di Trento dell’Ottocento e Novecento. Una fuga di poco più di 5 km da Trento per dedicarsi al “” e scoprire affreschi, architetture e i murales che ben rappresentano la vita rurale del paese.Trento vanta da sempre anche un forte legame con l’acqua, basti pensare alla splendida Fontana del Nettuno di piazza Duomo. Su questo tema si sviluppa “”, tra curiosità e aneddoti.Per ilsi può consultare il sito www.discovertrento.it , la prenotazione obbligatoria va fatta presso l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, info@discovertrento.it . La quota di partecipazione è di 5 euro, gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Durante le attività verranno rispettate naturalmente tutte le disposizioni anti-covid.Da un lato i primi raggi di sole che si specchiano sull’acqua fresca e limpida dei laghi, veri protagonisti di questa meravigliosa valle. Dall’altra il sapore inebriante del nettare degli dei. Il, ma anche il, le, eccellenze frutto di tradizioni secolari che si tramandano da generazioni.Nellaquesta è la stagione di “”, kermesse che si svolge ogni anno in questo periodo per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio, a una quindicina di chilometri da Trento. E proprio dal connubio delle, nasce “”. Un programma di escursioni guidate per vivere appieno i colori e i profumi della stagione.Tra gli appuntamenti: “”, un cammino che si snoda tra vigneti, oliveti e boschi cedui. Vigneti di Nosiola, cascatelle e sorgenti d’acqua accompagnano i visitatori lungo la bella “”; mentre il “” permette di osservare le testimonianze glaciali delle Marmitte dei Giganti e le composizioni artistiche al naturale tra i boschi dell’antica Borgata di Vezzano.Infine la rilassante “”, un percorso lungo le sue sponde per perdersi tra i boschi e i riflessi dell’acqua calma.Per ilsi può consultare il sito www.discovertrento.it , la prenotazione obbligatoria va fatta presso l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, info@discovertrento.it . La partecipazione è gratuita; durante le attività verranno rispettate naturalmente tutte le disposizioni anti-covid.L’appuntamento con ilquest’anno è, si può seguire nelle pagine Facebook @vinosantotrentino e @ValledeiLaghi.Trentino. Mentre è a disposizione un: la. Pannelli didattici, un tavolo multimediale interattivo e filmati suggestivi accompagnano i visitatori alla scoperta del, puro e pregiato, ilCasa Caveau Vino Santo è una tappa fondamentale per conoscere questa eccellenza enologica dal sapore dolce e accattivante, seducente ed equilibrato. Prenotazioni presso l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, info@discovertrento.it Per godere delle escursioni primaverili di Trento e nella Valle dei Laghi, l’Azienda per il Turismo ha messo a punto due pacchetti vantaggiosi, validi. “” comprende: 1 o più notti con trattamento di B&B in stanza doppia, 1 visita guidata tematica di due ore a scelta tra quelle del programma “Primavera a Trento tra trekking, storia e natura”. E ancora la Trentino Guest Card e la guida “Palazzi aperti in Trentino” di Fiorenzo Degasperi. Il tutto a partire da 43 euro a persona. In aggiunta, al costo di 5 euro sarà possibile prenotare un trekking a scelta del programma “Riflessi di primavera” nella Valle dei Laghi.” comprende: 1 o più notti con trattamento di B&B in stanza doppia, 1sotto la guida di un accompagnatore di territorio professionale, una, Trentino Guest Card.Il tutto a partire da 40 euro a persona. In aggiunta, al costo di 5 euro sarà possibile prenotare una visita guidata di due ore al centro storico della città e alla Cattedrale di S. Vigilio.

