Il ristorante con l'orto: la nuova frontiera della gastronomia

In un'ottica sempre più green, gli chef scelgono di coltivare l'orto per eliminare gli sprechi e peparare i piatti con materie prime freschissime e di stagione.

sono i termini più serviti sulla tavola della

. È sempre più numeroso l'esercito degli Chef che ingaggiano la

e per offrire piatti dal sapore unico, con le materie prime freschissime e di stagione colte a pochi passi dai loro ristoranti.



, lo

incanta occhi (e palati) col suo

, all'ingresso dell'

, castello del 1300 sulla golena del fiume Po. Qui si coltivano

, ingredienti del suo

. Il ristorante, grazie alla

: verdura, carne, farina, pane, salse e conserve, vini. Da pochi mesi, sempre a Polesine Parmense e nel cuore dell'Ortaglia, ha aperto anche l'

, dove poter acquistare tutti i

, oltre a qualche chicca di produttori locali fidati. (Tel. 0524936539,

).



Sulla

, famosa nel mondo per le splendide ville palladiane, il

, offre un viaggio gastronomico nella ricca tradizione della cucina veneta, nel rispetto delle ricette originali ma con un tocco di innovazione e soprattutto attingendo dall'

. (Tel. 041 4265800,

).



“È il prodotto la star, non il cuoco!” questo pensa lo

che vanta

nella sua Einhorn Stube al

. Lo Chef crea deliziose specialità con i

Stafler, come speck, salsicce, uova, erbe e

, nonché prodotti selezionati di contadini locali e di fornitori altoatesini che vantano il sigillo di qualità.

è il credo di Girtler che utilizza

e che si accerta che il percorso di frutta e ortaggi dal luogo di coltivazione all'ospite sia il più breve possibile (Tel. 0472 771136,

).



La specialità del ristorante "Il

" dell'

è proprio il rinomato fungo che cresce rigoglioso nei boschi di cui il territorio è ricco, al confine tra Alto Molise e Abruzzo. Ma ci sono altri prodotti genuini, coltivati nei campi che si possono ammirare dal borgo, ad impreziosire i piatti d’autore dello Chef Marco Pasquarelli. Come le

, simbolo di Castel del Giudice, frutti autoctoni recuperati (tra questi la mela Zitella e la Gelata) trasformati anche in succhi di frutta e composte senza zuccheri né conservanti (come quelle alle mele e rosa canina oppure alle mele e prugnolo), servite agli ospiti per colazione. Tutto è fatto a Castel del Giudice, come la

che si può assaporare al bar dell'albergo diffuso (prodotta con orzo coltivato vicino ai meleti) e il

, elisir del buon risveglio. Qui si punta sul cibo sostenibile, tanto che i luoghi di produzione, fattorie e piccole aziende agricole, sono collegate a Borgotufi dalle Vie dei Sensi, sentieri da percorrere a piedi per conoscere e gustare ciò che nasce in questa area interna e genuina dell’Appennino. (Tel. 0865 946820,

).



In

, al

, la cucina è creativa, vicina alla natura, colorata e sana e ha una particolare attenzione ai piatti vegetariani-vegani. Grande importanza è data ai prodotti biologici al 100%: freschi, stagionali e provenienti dalla regione.

. Anche l'

propone una cucina naturale, utilizzando ingredienti stagionali di alta qualità, raccolti per la maggior parte nelle zone vicine, e nei propri orti.



. Lei stessa ha creato

nel cortile interno della struttura.

è uno degli orti, con piante che vengono usate nella lavorazione del pane (cumino, anice, finocchio, coriandolo o trigonella caerulea);

è il secondo giardino di spezie, protetto dal bestiame in pascolo da una tipica staccionata (dove crescono salvia, erbe aromatiche, timo, erbe di San Giovanni, artemisia e lavanda);

infine, è il giardino alle erbe per la cucina e per il palato: calendula, ibisco, menta, melissa, vermut e millefoglie sono utilizzate dallo chef Markus Thuner per la creazione di piatti squisiti, insalate, tè o succhi. (Tel. 0471 619500,

).

Vediamo nel dettaglio alcuni ristoranti che si stanno facendo strada in questa nuova frontiera della gastronomia.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.