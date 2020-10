Autunno, gli eventi dei prossimi fine settimana a Merano

Il prossimo fine settimana si svolgerà la tradizionale

(17 e 18 ottobre) con tanti momenti conviviali ma senza il tradizionale corteo.

Musica, arte e gastronomia saranno gli indiscussi protagonisti del weekend.



è il titolo della mostra fotografica che si svolgerà dal 15.10 in Piazza Terme (tutto il giorno – mostra gratuita), organizzata da Birra FORST. La mostra mette in risalto il profondo rapporto tra uomo e animale, rappresentato in un percorso di 16 immagini differenti.

I

saranno scanditi dai seguenti eventi:

, sabato dalle ore 10.30, la "Hopfenmusig", ovvero, 7 musicisti giovani che si esibiranno tra piazza Duomo – Portici (incrocio Athesia) – via Cassa di Risparmio (incrocio corso Libertà) e piazza della Rena.Lacon(Heidi Clementi & Brigitte Knapp), si svolgerà sabato ore 14.00.Lo jodel è un canto tipico dell'area alpina e si caratterizza per il passaggio improvviso dalla normale emissione della voce al falsetto, in una successione di combinazioni di vocali e di consonanti prive di significato. Nei luoghi storicamente e acusticamente interessanti della città, i partecipanti saranno invitati a cantare insieme lo jodel. È richiesta la prenotazione entro il 16 ottobre (0473 272000 – info@merano.eu Infine,in Passeggiata, domenica sulla terrazza del Kurhaus, dalle ore 10.00 alle ore 16.20. La cultura delle bande musicali in Alto Adige è molto radicata, basti pensare che ci sono oltre 9.000 musicisti impegnati in bande locali.Dedicaticucina saranno i seguenti momenti:Cultura del vino meranese con la. Sabato alle ore 11.00 e alle ore 14.00.La Masterclass Nature include una visita guidata lungo la passeggiata Tappeiner e i vitigni, alla scoperta della viticultura e della produzione del vino. A seguire, degustazione guidata dei vini della Cantina Merano.La secondasarà:. Sabato e domenica alle ore 11.00 e alle ore 14.00. La Masterclass Classic include una visita guidata all'insegna della cultura del vino nel Kurhaus, il palazzo simbolo della città, di norma non accessibile al di fuori di manifestazioni. A seguire una degustazione guidata di vini pregiati e selezionati appositamente da un membro della commissione the WineHunter, del Merano WineFestival. Per entrambe è richiesta l'iscrizione presso l'ufficio informazioni dell'Azienda di Soggiorno.Inoltre, appuntamento sabato & domenica in vari ristoranti del centro che provvederanno alle delizie del palato con specialità gastronomiche autunnali e tavoli decorati a festa.Infine, una novità golosa ..., a Merano. il pane dolce MerKur ideato per la Festa dell'Uva, a forma di grappolo, contiene l'autentica uva curativa meranese così da creare un ponte fra la storia della località di cura e il suo presente, fra la moderna scienza dell'alimentazione e la tradizione culinaria.Per le, da non perdere:in centro (sabato & domenica) che saranno posizionati nelle piazze più importanti della città; anche la statua di Sissi, nel parco Elisabetta, verrà decorata con addobbi autunnali.Sabato e domenica si potranno ammirare in città coppie con costumi tradizionali e i tanto amati "Saltari", entrambi simboli di cultura vivente.Per concludere ricordiamo gli eventi dei fine settimana successivi.guidata 09/10 - 30/10/2020 10:00 - 13:00.Prezzo: € 49,00. Ritrovo alle ore 9.45 al Moser Park, Corso Libertà 47.Proposta facoltativa: il pranzo stellato. Chi desidera può concludere il Gourmet-Tour con un pranzo convenzionato nel famoso ristorante Sissi di Andrea Fenoglio. Prezzo speciale: € 25,00., dal 6 al 10 Novembre. Il Kurhaus di Merano ospita il Merano WineFestival, uno degli eventi enogastronomici più importanti d'Europa. Durante questa kermesse di tre giorni si degustano specialità selezionate e i migliori vini di tutto il mondo., dal 1° al 14 novembre.La selvaggina è molto apprezzata dai buongustai per la gustosità delle carni e la possibilità di interpretarle anche in versioni raffinate. Per gli appassionati di questi sapori le "Settimane della selvaggina" di Merano sono un momento nel quale brindare abbinando i pregiati vini del Merano WineFestival., il 24/10/2020 10:00 - 17:00. Al mercato delle erbe aromatiche e dei prodotti a base di frutta, i produttori locali presentano diverse varietà di erbe altoatesine, spezie e prodotti di frutta. I visitatori potranno scoprire un mondo di infusi e tisane a base di erbe, nonché assaggiare deliziose prelibatezze. Ingresso libero.