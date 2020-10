Gestione circolare dei rifiuti nel centro Italia: Ferrara al top

Per approfondire la gestione circolare dei rifiuti in 5 Regioni dell’Italia centrale (Emilia Romagna, Toscana, Marche Umbria, Lazio) e in 31 città si è svolto il quarto ed ultimoworkshop on line “organizzato dal Green City Network, iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, in collaborazione con Conai,in cui è stato presentato ilPer la redazione del Rapporto, il Green City Network ha svolto un’indagine qualitativa a campione fra le città Capoluogo di provincia e tra quelle medie e piccole (tra i 50.000 e i 15.000 abitanti).Dal Rapporto emerge che la produzione dei Rifiuti Urbani (RU) nel corso degli ultimi anni (2013-2018) è cresciuta: a livello nazionale, nelle Regioni studiate invece è restata pressoché stabile.registrano il maggior incremento (+39 kg/ab/anno), seguite da Emilia Romagna (+37) e Toscana (+17),dei rifiuti rispettivamente di -24 e -2 kg/ab/anno.Per la raccolta differenziata 2 Regioni,, hanno una RD inferiore alla media nazionale (58%),la media nazionale con rispettivamente 69%, 67%, 63%.Tra le città, 15 hanno RD superiore alla media nazionale, conche arriva all’ 86%, seguita daall’ 81%, mentre 9 città, tra cui Roma, hanno la RD minore del 50%, conferma al 23%.Per quanto riguarda la raccolta differenziata delle18 Capoluoghi (su 31) hanno una performance superiore alla media nazionale (24 kg/ab)con53 kg/ab, seguita da(43) e da(42). In coda c’è Rieti con 0.Rispetto alla RD pro capite ella plastica, tra il 2013 e il 2018,, dove la raccolta cresce di 9 volte.Il tasso diurbani nel Centro Italiai è uguale a quello nazionale:45%. Solo le Marche con il 56% hanno raggiunto l’obiettivo previsto per il 2025 (55%), vicino al target l’ Emilia Romagna con il 54%. In coda il Lazio con il 34% che dovrà compiere lo sforzo maggiore per raggiungere l’obiettivo. Lo smaltimento in discarica è pari al 20%, con punte del 40% in Umbria.

