È nato il primo rasoio da barba usa e getta riciclato e riciclabile di Wilkinson Sword

Wilkinson Sword ha lanciato Xtreme 3 Eco Green, il suo primo rasoio usa e getta riciclato e riciclabile. Questa nuova versione dello storico rasoio usa e getta di Wilkinsone, alla fine del suo utilizzo, sarà sufficiente staccare le lame dal manico per poterlo smaltire, regalandogli una nuova vita e combattendo l'inquinamento.Xtreme 3 Eco Green fa parte di un nuovo modo di avvicinarsi al mondo della rasatura che Wilkinson Sword applica, anch'esso più "ecologicamente responsabile", in cartone riciclato per più del 90%. Inoltre, la confezione è certificata FSC, un'etichetta che garantisce la provenienza della materia prima cellulosa da foreste certificate, per un approvvigionamento responsabile, mirato a combattere la deforestazione.

