Forest Bathing: ecco alcuni dei luoghi più suggestivi per immergersi nella natura

Le piante sono vive, intelligenti e rigeneranti. Per questo, la pratica di immergersi totalmente nella natura, è un’esperienza sempre più ricercata, per ritrovare la connessione con l’ambiente naturale in luoghi in cui boschi e foreste pullulano di vita. Il contatto con gli alberi produce infatti benefici per la mente e il corpo,Ecco i luoghi più suggestivi in cui fare uno praticare lo, come si dice in Giappone, letteralmente tradotto in “Il bagno nella foresta comincia fin dal mattino, con la colazione sul pontile di legno del lodge sospeso sull’acqua oppure con rilassanti esercizi di yoga sul prato. Tutto è natura, infatti, ai, grande area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE). Tanti i percorsi per praticare il Forest Bathing come si preferisce, tra. Gli alberi sono ovunque. E si può soggiornare nelle originalioppure in albergo, al Plana Resort.Prezzi a partire da 220 euro a notte per il soggiorno nel Glamping per 2 persone e da 80 euro a camera in hotel. Tel. 0823764044, www.laghinabi.it L’immersione nella foresta comincia già dalle finestre delle casette in pietra, che si affacciano sul paesaggio tinteggiato diin disuso. Ma diversi sono i sentieri che partono da, al confine tra Molise e Abruzzo, per praticare forest bathing in libertà in un luogo ricco di biodiversità. Tra questi, il percorso che conduce alleo quello che segue il corso del, oppure il sentiero che si inoltra nel bosco, dove nascono funghi e tartufi, o lungo le sponde del, un luogo di pace e di energia. Altri percorsi permettono di raggiungere i paesi vicini come Capracotta o gli abeti bianchi di Pescopennataro. Suggestiva, i cui frutti diventano ingredienti dei piatti d’autore del ristorante “Il Tartufo”. Tel. 0865 946820, www.borgotufi.it crescono traall’interno di un’ampia tenuta che si allarga pere custodisce anche antiche piante di olivo, praterie su cui pascolano le Chianine e sentieri. In mezzo a tanta natura, dalle origini millenarie, si erge maestoso sulla vecchia strada che congiunge Gubbio a Perugia, invitando a seguire. Si tratta diche si ricongiungono anche ale si inoltrano in una foresta di 12 ettari con almeno 6mila piante diverse. Un luogo di totale rigenerazione e di silenzio, per un Forest Bathing originale nella natura e nelle storia.Prezzi a partire da 120 euro a camera con prima colazione. Tel. 075 920287, www.petroia.it Piante died un ricco sottobosco di mirtilli e rododendri disegnano il, un’immersione nella natura dolomitica da praticare seguendo punti di vista sempre diversi dall’di. Pascoli alpini punteggiati da specchi d’acqua e ruscelli tra cime altezzose si lasciano esplorare ad un passo dal resort, che come membro dei "Wanderhotels" è, e propone, per momenti di Forest Bathing unici. Il resort non a caso ha vinto l’Active Hotel Award 2019 nella categoria sport di montagna. L’immersione nella natura è continua, anche dall’, splendida struttura di design, con 16 camere deluxe e suite da sogno con pareti di vetro, Infinity Pool sul rooftop e Dolomites Sky Spa per adulti. Prezzi da 153 euro a persona nel Dolomites Lodge con pensione gourmet. Tel. 0474 501036, www.myexcelsior.com Tra le sue 80 maestose vette da 3mila metri della Valle Aurina, Sabrina Innerhofer, la guida escursionistica dell’–5 stelle a San Giovanni (BZ) - accompagna gli ospiti in un’esperienza di Forest Bathing speciale. Conduce i visitatori lungo i, che partonoe si inoltrano nei boschi: prima sulper riconoscere il tarassaco, l’achillea, il timo selvatico e le altre varietà, per imparare come utilizzarle in cucina e per trattamenti estetici; poi sul, dove si cammina facendo esercizi di respirazione tra le essenze della natura. Infine, via le scarpe, per sentireil contatto con la terra e migliorare la circolazione e poi immergersi in acqua in unLa, comprende 3 notti con mezza pensione e uso dell’area benessere, un massaggio totale Abhyanga e flusso di olio sulla fronte Shirodhara, un massaggio ayurvedico alla testa Shiroabhyanga con bagno ayurvedico Avaghana, e la partecipazione al programma relax ed esercizio dell’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat.Il prezzo è a partire da 683 euro a persona. Tel. 0474 670230,

