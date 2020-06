Viaggi dog-friendly: ecco i 10 consigli per tutelare la salute dei cani in vacanza

Durante il periodo di lockdown milioni di persone hanno trascorso molto più tempo in casa e, non potendo uscire, si sono rese ancora più conto di quanto la compagnia di un animale domestico fosse fondamentale. Come fedeli compagni di vita, hanno dato il loro sostegno per superare questo periodo e, con l'arrivo della bella stagione, non ci si vuole più separarne, nemmeno in vacanza. Infatti, secondo un recente studio pubblicato da

su dati della compagnia di viaggi dog-friendly

,

. Trend che promette di esplodere anche in Italia, dato che secondo Coldiretti già nel 2019

italiani su 5 sono partiti

diffusa lungo tutta la Penisola. Basti pensare che solo su

gli hashtag

e

sono protagonisti

.



Ma quali sono rischi e pericoli in cui potrebbero incorrere i cani durante viaggi e gite fuori porta? Quali sono invece le razze canine più soggette a infortuni e quali sono gli accorgimenti che i padroni devono utilizzare per tutelare la salute dei propri cani? Secondo gli esperti particolare attenzione va posta alle articolazioni, soggette soprattutto durante i viaggi e lunghe passeggiate a importanti sollecitazioni, alla situazione legata al peso e alla dieta seguita durante l'anno, all'attività fisica e al nuoto, senza dimenticare di prestare attenzione ai tipici movimenti dei cani in vacanza come il "salto in auto" e la corsa sulle scale. Tra le razze più soggette a spiacevoli infortuni "vacanzieri" gli esperti segnalano sia cani di grossa taglia, come Labrador, Rottweiler e Dobermann, sia esemplari più contenuti nelle dimensioni, come i Jack Russel.

"La lesione del legamento crociato craniale del ginocchio è l'infortunio ortopedico per eccellenza e prima causa di zoppia dell'arto posteriore del cane: la particolare conformazione dell'articolazione del ginocchio canino fa sì che il legamento crociato craniale sia sottoposto in modo costante a sollecitazioni e incontri degenerazione e conseguente possibile rottura – affermano la prof.ssa Liliana Carnevale e la prof.ssa Chiara Giudice del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano – Tra le razze canine più soggette a infortuni, sia per conformazione sia per attitudine comportamentale, ci sono ad esempio Labrador, Golden Retriever, Pittbull ed American Staffordshire, Rottweiler, Border Collie, Pastore Tedesco, Dobermann, Bulldog Inglese e, tra quelli di taglia medio-piccola, Jack Russel Terrier e Beagle. I cani da lavoro ed i cani sportivi sono da considerarsi animali "atleti" a tutti gli effetti e come tali sono facilmente predisposti ad infortuni. Nel caso di incidenti subentrano le cure veterinarie, diventate sempre più tecnologiche: tra le ultime novità nei centri di fisioterapia veterinaria ci si avvale di tappeti rotanti con ozono-idroterapia associata,agopuntura e chiropratica. Anche la medicina rigenerativa è destinata a trovare sempre più ampio riscontro per il trattamento delle problematiche ortopediche nei piccoli animali, come avviene da tempo in medicina umana e in quella equina".





Ecco infine il decalogo degli esperti per prevenire e curare i più frequenti infortuni nei cani:



1. OCCHIO ALLA BILANCIA

Seguire una dieta equilibrata e mantenere sotto controllo il peso può ridurre il rischio di infortuni.



2. INTEGRATORI ALIMENTARI PER LE ARTICOLAZIONI

Se consigliato dal veterinario, l'uso di integratori quali i condroprotettori può aiutare le articolazioni.



3. MAI DIMENTICARE L'ATTIVITÁ FISICA

L'esercizio è essenziale ma va mantenuto su livelli costanti, evitando eccessi e brusche variazioni.



4. CONCEDERE DELLE SESSIONI DI NUOTO

Il nuoto può essere di grande beneficio: esistono oggi anche centri attrezzati e con personale specializzato.



5. MASSIMA ATTENZIONE ALLE SCALE

L'attenzione dev'essere massima nel cane anziano, cercando ove possibile di evitarle o farle lentamente.



6. EVITARE IL "SALTO IN AUTO"

Per evitare complicazioni, aiutare sempre il cane a salire e scendere dall'auto, evitando pericolosi salti.



7. VAI COL LISCIO? MEGLIO DI NO

I pavimenti lisci sono un nemico insidioso: meglio attrezzarsi con dispositivi antiscivolo e tappeti.



8. NON RINUNCIARE AD UN CONTROLLO ORTOPEDICO

Durante le visite veterinarie di routine potrebbe essere utile chiedere anche un controllo ortopedico.



9. RIVOLGERSI SEMPRE A SPECIALISTI

In caso di infortunio ortopedico chiedere sempre un consulto veterinario specialistico.



10. IN CASO D'INFORTUNIO? SCIENZA E TECNOLOGIA A DISPOSIZIONE DELLO SPECIALISTA

Tecarterapia (Doctor Tecar Plus Vet), laser (iLux Plus Vet), onde d'urto (Pulswave Vet): come ricordato dal CEO di Mectronic sono sempre di più le metodologie hi-tech per curare gli amici a 4 zampe.







Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.