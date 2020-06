Ricerca automobile.it sull’estate 2020: italiani preferiscono soggiorni on the road

L’indagine “Le abitudini degli automobilisti in viaggio” mette in luce come cambiano rispetto al 2019 le vacanze degli italiani che, tra aspettative e timori, sono pronti a vivere l’estate post emergenza COVID-19.

L’estate 2020 sarà in Italia, per chi potrà permetterselo, la meta estiva si raggiungerà prevalentemente in auto per soggiorni in famiglia per lo più della durata di oltre due settimane.

Si afferma la voglia di on the road Made in Italy o in alternativa bagagliai pieni, automobili pronte e radio accese per raggiungere case in affitto per tutta la famiglia: le vacanze nel 2020 preannunciano un ritorno al turismo fatto di viaggi su piccole distanze verso destinazioni locali da riscoprire

E’ questa la fotografia che emerge dallo studio “Le abitudini di degli automobilisti in viaggio” che ogni anno

realizza per comprendere l’estate degli italiani.



La ricerca, realizzata analizzando i dati raccolti da oltre 500 rispondenti in tutta Italia, mette in luce alcuni aspetti molto interessanti, specialmente se confrontati con quelli del 2019. Sicuramente l’incertezza data dalla graduale riapertura post emergenza COVID-19 ha avuto ripercussioni sull’industria del turismo,

nel 2019 a giugno il 46,4% degli italiani aveva già organizzato la propria vacanza contro il 31,7% del 2020

. Si evince quindi una minore programmazione per la tanto sospirata vacanza estiva.

Dalle risposte aperte si evidenzia anche che moltissimi italiani rinunceranno alle vacanze come attestato anche dalla recente indagine di Demoskopica che mette in luce che solo poco più della metà degli abitanti del Bel Paese si concederà il soggiorno estivo. Ciò, soprattutto a causa della situazione economica che vede da una parte molte aziende cercare di recuperare i mesi di lockdown anche ad agosto e quindi minore possibilità di ferie sia per chi le ha dovute smaltire durante i mesi di chiusura sia per chi, in cassa integrazione a maggio e giugno, preferisce risparmiare e restare in città.



Il mezzo di trasporto preferito per raggiungere la meta resta l’automobile secondo il 76,8% dei rispondenti. Si riconferma e amplia il dato del 2019 che vedeva il 57,3% persone preferire l’auto a treni e aerei e come mezzo per gli spostamenti sul posto

. Le motivazioni sono legate anche al particolare periodo per cui viaggiare in auto consente un maggior controllo per la prevenzione del contagio (

secondo il 63%)

e alla ricerca di un turismo di prossimità, volto a raggiungere, proprio in auto, borghi perduti, spiagge incontaminate e passeggiate en plein air.



Sembra rimanere invariata anche la previsione di spesa che per il 25,4% degli intervistati, quasi come nel 2019 resta tra i 500 e i 1000 euro a settimana, mentre diminuiscono quelli che pensavano di dedicare un budget superiore ai 3000 euro che passano dal 14% all’8%.



A differenza del 2019 dove i viaggi con gli amici andavano per la maggiore, nell’estate post COVID a farla da padrone sono le ferie in famiglia (51,9%) o con il proprio partner e, sempre confrontando con l’estate dello scorso anno, aumentano le preferenze per la montagna nonostante il netto vantaggio di chi preferisce il mare (2019 mare 60,2% VS montagna 19,2% - 2020 mare 58,9% VS montagna 22,7%).



L’Italia resta la meta prediletta per l’86% degli intervistati e in particolare sono le Isole, rispettivamente Sicilia e Sardegna che nella per la possibilità di essere scoperte di itinerario coast to coast, sembrano essere i maggiori punti di riferimento per trascorrere l’estate nel Bel Paese.

Una delle tipologie di vacanze più apprezzate risulta proprio la formula on the road

, su cui automobile.it ha realizzato un

focus che racconta gli itinerari on the road più gettonati dell’estate 2020

.

Questa modalità di viaggio è indicata come attrattiva dal 65,7% del campione che non viene sostituita da quella in plein air in camper o roulotte che il 38,6% dei rispondenti dichiara che non farebbe mai.

Quanto agli alloggi, a vincere su tutte le proposte di accomodation, ci sono le case di proprietà seguite dai B&B e case in affitto, quindi in un certo senso per l’estate 2020 “si torna a casa” mente nel 2019 le preferenze andavano per gli hotel, al primo posto sul podio degli alloggi con il 31,3%.

er l’affitto degli alloggi (70,5%) e il noleggio auto (15,9%) gli intervistati hanno fatto ricorso a portali specifici. Le vacanze restano però organizzate senza grandi ricorsi alla tecnologia per il 75,5% dei rispondenti.



Rispetto al viaggio in auto per raggiungere il luogo di villeggiatura dalla ricerca emerge una spiccata preferenza per partire la mattina (49,7%) ma solo il 20% partirebbe prima dell’alba nel nome della famosa “partenza intelligente” per evitare orari di punta e ore più calde

Per arrivare a destinazione gli intervistati (78,2%) dichiarano di non necessitare di cambi al volante, preferendo effettuare una sosta anche ogni due ore (29,7%).

Protagonista del tragitto, lungo o breve che sia, quindi anche in loco per muoversi da un posto all’altro, è la musica che accompagna i guidatori per il 90,3% dei rispondenti.

Non c’è un genere preferito tanto che il 43,2% del campione segnala di preferire un mix con predilezione per la canzoni italiane.

