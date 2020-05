Una vacanza in Valtellina è come fare un viaggio nel tempo

La bella stagione e l’allentarsi della morsa del covid-19 invogliano gli italiani a ripensare alle prossime vacanze dopo aver "viaggiato virtualmente" in questi ultimi due mesi.

La Valtellina, località montana d’eccellenza in Lombardia, grazie ai suoi ampi spazi aperti e quindi al ridotto rischio di assembramento si propone come meta sicura a tutti coloro che decideranno di vivere una vacanza made in Italy che offre però anche

.

SEGNI DEGLI ANTICHI ROMANI: LA FONTE PLINIANA

Situata nel Parco Nazionale dello Stelvio, la , da cui sgorga acqua calda, è immersa in un romantico parco e la si raggiunge percorrendo una rilassante passeggiata che dura circa 20 minuti. L’area è accessibile liberamente ed è situata tra le strutture di QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Bagni Vecchi.

Le fonti termali della zona di Bormio sono conosciute fin dai tempi dei Romani: una stele votiva, probabilmente risalente al V secolo a.C., dimostra come le proprietà uniche di queste acque fossero già apprezzate nell'antichità. La Fonte prende infatti il nome di Plinio il Vecchio che fu il primo autore a citare i Bagni di Bormio nei suoi scritti.

La Fonte Pliniana è il luogo ideale in cui raccogliere le idee e calarsi in una dimensione intima e profonda, a contatto con la natura e con i suoi elementi essenziali: la terra, l’acqua, gli alberi. Un’esperienza suggestiva, da vivere da soli o in compagnia di una persona speciale.



TRA I CASTELLI MEDIOEVALI

La Valtellina, per la sua posizione tra l’Italia e l’Europa centrale, ha sempre rivestito un ruolo strategico di grande importanza, motivo per cui fu in passato terra di castelli e fortezze.

Facendo un giro nella sua memoria storica si incontrano fortificazioni come il





A Montagna in Valtellina, con vista panoramica sulla città di Sondrio, sorge lo splendido

Questo Castello così come quello di Mancapane, sempre nel comune di Montagna in Valtellina, possono essere visitati percorrendo il "Circuito dei Castelli Grumello e Mancapane", che permette di visitare queste due suggestive strutture.



Da visitare anche i , nei pressi del Parco delle Incisioni Rupestri e, sempre nella zona di Tirano e dintorni, i castelli di Pedenale e Bellaguarda.

Nella zona di Tirano e dintorni vi è il





LE CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA: LA VERSIONE VALTELLINESE DEL SALTO ANGEL IN VENEZUELA

Le



VAL DI MELLO: LA PICCOLA YOSEMITE

Istituita nel 2009, la Riserva Naturale della

È caratterizzata da un fondovalle pressoché pianeggiante che la rende quindi adatta anche a famiglie con bambini, poco dopo l'ingresso alla riserva si raggiunge lo splendido laghetto Qualido e il celeberrimo "Bidet della Contessa", caratterizzato da acque cristalline. Proseguendo, si incontrano meravigliose cascate che scendono dalle numerose valli laterali e le caratteristiche baite.

Nel territorio fra i comuni di Grosio e Grosotto, si scopre la preistoria presso il Parco delle Incisioni Rupestri : qui le antiche popolazioni hanno lasciato il segno del proprio passaggio, incidendo sulla roccia rappresentazioni di vita quotidiana;Guerrieri, figure antropomorfe e animali sono distribuiti sulla superficie della spettacolare "Rupe Magna", una delle più grandi rocce incise dell’arco Alpino.Anche in, nel parco naturalistico delle Marmitte dei Giganti , un'area situata interessata da manifestazioni geomorfologiche di origine glaciale, c’è la presenza di incisioni rupestri. Sulle rocce levigate, sulle pareti verticali delle antiche cave, si ritrovano innumerevoli testimonianze della plurisecolare presenza umana e della sua ininterrotta esigenza di comunicare mediante incisioni rupestri.Situate all'interno di una riserva naturale protetta, istituita nel 1984, le Piramidi di Postalesio diversamente da quelle egizie, non sono state costruite dall’uomo mache, cadendo, erode e sgretola il terreno costituto da detriti, lasciando integri soltanto i massi compatti. Si assiste così alla "nascita" di queste colonne sormontate da massi di diverse dimensioni.Il fenomeno che ha dato e continua a dare origine alle "piramidi" è di grande interesse, sia naturalistico che paesaggistico, in quanto si manifesta solo in concomitanza e in combinazione di una serie di fattori geologici, ambientali e climatici particolari.