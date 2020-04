A Pasqua +45% uova vere, battono cioccolato

"Con un aumento record del 45% degli acquisti, le uova vere sono le star del carrello e battono nettamente per Pasqua quelle di cioccolato che fanno registrare un crollo del 30-40% negli ordini secondo l’Unione Italiana Food". E’ quanto emerge dasulla base dei dati Iri relativi all’ultima settimana rilevata dell’emergenza Coronavirus.Con l’esigenza di passare il tempo fra le mura domestiche si è tornati a preparare dolci, pane e pasta fatta in casa,, secondo una tradizione che appassiona oggi quasi una famiglia su tre (32%) secondo l’indagine Coldiretti Ixè.Una tendenza che si accentua con l’avvicinarsi della settimana Santa durante la quale saranno bensode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o utilizzate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali.Una tradizione, quella delle uova “naturali”, che – sottolinea la Coldiretti – resiste nel tempo con piatti come “vovi e sparasi” in Veneto, torta pasqualina in Liguria,e la scarcedda in Basilicata continuano a rimanere presenti sulle tavole della Pasqua.

