“Energicamente”: il progetto di formazione digitale su innovazione energetica e consumo sostenibile

Dalla sostenibilità al risparmio energetico, dall’uso razionale dell’energia a livello domestico alle innovazioni tecnologiche ecocompatibili, molteplici i temi protagonisti di “Energicamente” che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori della tutela ambientale e dell’utilizzo ecocompatibile dell’energia, tutti valori condivisi e sviluppati in collaborazione con Legambiente. I moduli approfonditi traggono origine dal nome di ESTRA: Energia, Sviluppo sostenibile, Tecnologia, Riduzione dei consumi e Ambiente.





I giochi interattivi (EstraExperience) che rappresentano l’approccio ludico del progetto si accompagnano alla parte di formazione vera e propria con lezioni interattive online di approfondimento (EstraLesson), quiz di verifica e approfondimenti con i docenti coinvolti. Grazie ai contenuti e all’approccio didattico, i ragazzi hanno l’opportunità di maturare conoscenze mirate così come lo sviluppo di competenze trasversali (soft e hard skills) ad hoc come creatività, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in team e orientamento al risultato.

Estra - operatore nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica – rilancia “Energicamente”, il progetto educativo di e-learning sui temi dell’innovazione energetica e del consumo sostenibile, realizzato in collaborazione condi Milano.L’iniziativa, a carattere nazionale, rappresenta un prezioso strumento a supporto di docenti e studenti per rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di formazione e didattica online nel contesto di attualità.“Energicamente” si rivolge agli studenti, insegnanti e alle famiglie dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da tutta Italia. Al centro del progetto, il percorso ludico-didattico, realizzato in collaborazione con La Fabbrica di Milano, che accompagna gli studenti in modo interattivo con un innovativo approccio digitale; la formazione avviene, infatti, sulladi “Energicamente” ( https://www.energicamenteonline.it/ in cui si riunisce online l’, composta dagli studenti (delle scuole primarie e secondarie di primo grado) ed insegnanti.Hanno finora aderito a “Energicamente”di ragazzi provenienti da, presenti su tutto il territorio nazionale. Ai primi posti tra le Regioni con il maggior numero di scuole partecipanti all’iniziativa, troviamo laconcoinvolti, seguita da due Regioni simbolo del Sud Italia: lacone la, al terzo posto, conaderenti.Ai docenti che hanno aderito aEstra insieme aScuola e Formazione, la sezione di Legambiente dedicata ai temi della didattica, offre inoltre un corso di formazione strutturato. Un vero e proprio supporto metodologico nella progettazione, gestione e valutazione del percorso svolto in classe, incentrato sulla promozione di competenze di cittadinanza. IlPer partecipare a Energicamente occorre iscriversi sulla piattaformaentro il 19 maggio.

