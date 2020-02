Inaugurato a Milano il temporary store del cibo fresco (e sano) per cani

La startup Dog Heroes ha inaugurato oggi il suo primo negozio in Corso Garibaldi 121. Rimarrà aperto fino al 14 marzo per far assaggiare a tutti gli amici a quattro zampe le ricette di qualità preparate dai veterinari nutrizionisti.

E' stato inaugurato oggi (lunedì 17 febbraio) in Corso Garibaldi 121 il primo pop-up store di Dog Heroes, la startup del cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati, ideati da veterinari nutrizionisti già porzionati per essere serviti e consegnati in tutta comodità a domicilio.





Si chiama "Unboxing" e ha l'obiettivo di far vivere a cani e padroni l'esperienza Dog Heroes proprio come se si entrasse all'interno della scatola rossa che la startup consegna a domicilio. Il concept store Dog Heroes è un luogo speciale allestito interamente a misura di cane, con tanto di aree assaggio con ciotole, zolle d'erba a coprire il pavimento.

Nel temporary store, che rimarrà aperto fino al 14 marzo, gli amici a quattro zampe (meneghini e non) potranno assaggiare le ricette che Dog Heroes ha preparato per loro e che normalmente si ordinano online collegandosi al sito

inserendo i dati del proprio cane (razza, età, peso, abitudini e stile di vita) e ricevendo un piano alimentare personalizzato, consegnato a domicilio ogni due settimane, con porzioni giornaliere pronte per essere servite.





"Abbiamo creato Dog Heroes per realizzare qualcosa in più della semplice distribuzione di pet food di qualità

- raccontano i tre fondatori Pierluigi Consolandi, Marco Laganà e Gregoire Desforges – ma per costruire una community intorno ai valori di qualità, condivisione e sostenibilità e amore verso gli animali. E con "Unboxing" abbiamo voluto tradurre tutto questo in un luogo fisico, che rappresentasse in modo tangibile in tutto e per tutto i nostri valori, così da dare anche a chi non è particolarmente avvezzo all'e-commerce, o scettico all'acquisto online, la possibilità di toccare con mano l'esperienza Dog Heroes, ma soprattutto di farla provare al proprio cane".





Le tre pappe, Pork Bowl a base di maiale, Turkey Bowl a base di tacchino e Fish Bowl a base di merluzzo, sono realizzate con ingredienti di qualità e senza additivi chimici né conservanti, risultato di processi di selezione delle materie prime e processi produttivi identici a quelli della produzione alimentare per l'uomo.

Ogni ricetta è stata studiata da veterinari esperti in nutrizione clinica per essere completa e bilanciata secondo le linee guida FEDIAF (Federazione Europea dell'Industria degli Alimenti per animali da compagnia) e ha come principale apporto proteico la presenza di tanta carne (oltre il 60%), oltre a verdure, cereali, vitamine e sali minerali, il tutto cucinato in un laboratorio in Lombardia.

i consigli dei veterinari e scoprire i benefici che una dieta sana ha sui nostri amici pelosi:

: a partire dal pelo più lucido e resistente, a una maggiore energia, al raggiungimento del peso forma, per finire con il miglioramento della digestione.





Dog Heroes non ha a cuore solo la salute dei nostri cani ma di tutto l'ambiente

, e per questo insieme a Treedom, si impegna a restituire l'aria pulita alla Terra piantando nuovi alberi, riducendo, così, ogni giorno l'impatto che la produzione delle pappe ha sul pianeta. Non solo, il packaging è realizzato con materiali riciclabili o riutilizzabili e la consegna delle pappe a domicilio avviene con biciclette e veicoli elettrici.

Passare in negozio sarà anche l'occasione per ascoltare

