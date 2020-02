Borracce plastic-free, differenziata e prodotti a KM 0: le scelte eco-friendly degli italiani in viaggio

Prodotti a KM 0

- In un Paese come l'Italia, dove la qualità del cibo portato in tavola ha così grande importanza per i consumatori, non ci si sarebbe potuti attendere nulla di meno: il 42% degli intervistati nel sondaggio realizzato da bookingkit ha rivelato che nei prossimi viaggi all'estero cercherà di acquistare soprattutto a KM 0. Un modo per affidarsi alla qualità riconosciuta della filiera corta e, allo stesso tempo, premiare l'impegno dei produttori locali.