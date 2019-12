Cresce il turismo natalizio, oltre 8 milioni di italiani in viaggio

Trasaranno poco più di. Quasi 600mila in più dell’anno scorso. Segnando una crescita del. La previsione di spesa media del viaggio in Italia raggiunge i 394 euro, per la spesa pro capite giornaliera si attesta a 89 euro. Circa 1,36 milioni di italiani, pari al 18 per cento del totale, si recheranno all’estero.Complessivamente il fatturato del turismo natalizio degli italiani che rimarranno nel nostro Paese ammonterà a 2,5 miliardi di euro. A prevederlo una indagine disecondo la quale oltree 3,7 milioni da una a tre notti nel periodo che intercorre tra il 20 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020.A trainare l’incremento dell’andamento complessivo saranno le: i pernottamenti da una a tre notti sono destinati ad aumentare del 14 per cento contro una crescita, comunque lusinghiera, del 7,9 per cento delle vacanze più lunghe.Fedeli al motto “Natale con i tuoi…”, seguiti da quelli che portano all’Epifania e, buon ultimo, il periodo a ridosso del Natale.Il soggiorno nelle classiche strutture alberghiere da predominante che era in passato è sceso sotto il 50 per cento delle opzioni.. In particolare, verso la Toscana si sposteranno 766mila italiani, verso la Lombardia saranno in 614mila e verso l’Emilia Romagna in 592mila. Una graduatoria merito, principalmente, dell’attrazione crescente esercitata sui turisti da città d’arte e borghi storici.in vacanza nelle festività natalizie. Sono circa 1,36 milioni i nostri connazionali decisi a varcare i confini tra il 20 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020. Intorno al 18 per cento degli italiani che nel periodo festivo si muoveranno dalla propria abitazione principale per turismo. Nel complesso, il peso economico del flusso turistico italiano verso l’estero nel periodo in esame è calcolato intorno al miliardo e mezzo. L

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.