La posizione ideale: l'hotel è stato ricostruito in una zona popolata, ben collegata dai mezzi pubblici e a breve distanza dalle principali attrazioni della città, come Plaza de España, la Gran Via, il Royal Palace, la Cattedrale Almudena e il Tempio di Debod. Inoltre, dedica spazi alla sharing mobility, ai veicoli a basso livello di emissione e a stazioni di ricarica per macchine elettriche.

L'efficienza energetica: tra le misure volte alla riduzione del consumo di energia è previsto l'uso di impianti che dedicano l'1% del costo dell'energia alle energie rinnovabili prodotte in loco e protocolli per monitorare i consumi. L'albergo utilizza un sistema di illuminazione e di energia all'avanguardia, dotato di rilevatori di movimento per l'accensione e lo spegnimento delle luci, sensori che rilevano il livello di luce del giorno per ridurre l'illuminazione elettrica e per l'apertura e la chiusura delle persiane elettriche.

L'efficienza idrica: le misure volte all'efficienza idrica prevedono l'uso di piante decorative da esterno che richiedono un'irrigazione minima, l'installazione di sistemi per monitorare il consumo d'acqua in tutto l'edificio e l'utilizzo di impianti efficienti come docce a flusso ridotto nei bagni degli ospiti, che riducono il consumo dell'acqua di circa il 33%.