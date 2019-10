500 ragazzi delle scuole lombarde tutelano la biodiversità nei parchi della regione

Sarannodi secondo grado della Lombardia i protagonisti del. Obiettivo del progetto è contenere la riduzione di biodiversità naturale, partendo proprio dai parchi e dalle aree protette della Regione Lombardia:e accoglieranno studenti e insegnanti per un'esperienza concreta di tutela dell'ambiente.nel quale i ragazzi contribuiscono fattivamente ad attività di ricerca scientifica: la raccolta di semi delle piante autoctone presenti nei parchi lombardi, la loro analisi e classificazione e la consegna alla Lombardy Seed Bank che dal 2005 si occupa, all'interno del Centro Flora Autoctona (CFA), della conservazione di specie autoctone lombarde."I semi sono presenti nella nostra vita anche se spesso non li notiamo– spiegaI semi sono "beni comuni", testimoni della millenaria evoluzione delle specie vegetali e, nel caso delle colture alimentari, espressione di culture e memorie tramandate nei secoli. I semi contengono tutto ciò che serve per far nascere una nuova pianta, sono il primo anello delle catene alimentari, incarnano la diversità biologica e sono il ricettacolo della futura evoluzione della vita. Dalla corretta conservazione dei semi consegue, in larga misura, la conservazione delle risorse genetiche e della biodiversità delle specie".sui temi della biodiversità come elemento fondamentale della sostenibilità ambientale, sulle specie oggetto del progetto (riconoscimento, ecologia, stato di conservazione) e sui semi stessi (forme biologiche, struttura, strategie dei semi per «muoversi» nello spazio e nel tempo)., per realizzare ad esempio aiuole o serre. In questo modo i semi continueranno ad essere "Ambasciatori di biodiversità" anche verso tutti gli altri studenti delle scuole coinvolte.

