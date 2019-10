Al via ‘ossigeno’ 6 milioni di nuovi alberi per un Lazio sempre più green

per trasformare il Lazio in una regione sempre piùgreen, attenta alle sfide della qualità dell’aria e alla cura del territorio, delle aree verdi e dei parchi.Per far questo la Regione Lazio lancia la campagna ‘Ossigeno’ con un investimento di, per produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni certificati e, allo stesso tempo, si fa promotrice di un’iniziativa di sensibilizzazione per spingere Comuni, grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e onlus alla piantumazione diretta, in questo caso fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei luoghi più adatti.L’obiettivo è arrivare alla piantumazione di, uno per ogni abitante del Lazio, che porterannoIn concomitanza con la Giornata Nazionale degli Alberi, dal prossimoe arbusti già pronti e messi a disposizione dal Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci. La piantumazione partirà dai luoghi e dalle strutture di competenza regionale come le scuole e gli ospedali pubblici e proseguirà nelle settimane successive con le università, i centri anziani, i luoghi della cultura, i parchi, le riserve e i monumenti naturali etc.Sarà possibile trovare tutte le informazioni su questa iniziativa all’indirizzo www.regione.lazio.it/ossigeno.

