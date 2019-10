Glass House Monferrato è la prima Suite-SPA sostenibile in Italia

E’ nel cuore del, terra di tartufi, di grandi vini, di cucina e tradizione millenaria, oltre che patrimonio dell’Unesco che nasce nel 2016 la primaitaliana. La struttura, oggi riconosciuta come, ha completato la sua proposta wellness nel 2019 con una completa SPA a disposizione esclusiva degli ospiti, massimo due.Non solo benessere, ma un progetto sostenibile realizzato da, nato con l'obiettivo di trasformare un'antica limonaia in residenza di lusso dotata di ogni comfort che vanta un clima perfetto curato da Mitsubishi Electric.La struttura, oltre a essere trasparente per il massimo contatto con la natura circostante, è ecosostenibile al 100% e da quest’anno è ancheDotata di ogni comfort, i clienti che soggiornano nella strutturachiedendo ad esempio di accendere la luce, abbassare le tende, ascoltare una canzone o cercare notizie sui motori di ricerca.Anche il sistema per il riscaldamento e raffrescamento d’aria e la produzione di acqua calda sanitaria seguono questo principio. Ecco perché Dream&Charme ha sceltocome partner per l’installazione di una soluzione innovativa al massimo livello di efficienza energetica. L’azienda giapponese ha equipaggiato la nuova Glass House con l’avanzata tecnologia dellache è in grado di coniugare comfort, efficienza energetica e risparmio per rispondere alle diverse esigenze degli edifici moderni. La pompa di calore idronica Ecodan si integra con il sistema a espansione diretta a flusso di refrigerante variabile (VRF) CITY MULTI per fornire simultaneamente riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.