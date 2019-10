Romantico e pittoresco, il Salisburghese d’inverno mostra il suo lato più folcloristico grazie ai tipici mercatini d’Avvento, i cortei di maschere, le squisite prelibatezze e l’artigianato locale che da sempre caratterizzano quell’atmosfera frizzante, tipica del magico periodo che precede il Natale: dal Lungau Salisburghese alla valle di Grossarl e al naturalistico Salzkammergut, il periodo dell’avvento regala panorami e scorci mozzafiato nella cornice incantatata delle Alpi Austriache.Nel Salisburghese, land che spicca per la sua varietà paesaggistica, il periodo del Natale è un’occasione irrinunciabile per andare alle scoperta delle usanze e delle tradizioni che colorano di folklore i villaggi e le località più pittoresche di questa incantevole regione dell’Austria. Oltre ai paesaggi,Tra le tradizioni più curiose, che non smettono di sorprendere turisti e visitatori, i cortei di maschere "Krampus" e "Perchten", nella mitologia cristiana rappresentano i demoni sconfitti da San Nicola e perciò costretti a servirlo;; per le strade del Salisurghese inoltre non è difficile imbattersi in figure caratteristiche come i danzatori "Tresterer" e gli scampanatori "Anglöckler", che regalano al pubblico l’occasione di conoscere e vedere da vicino le secolari tradizioni di questa destinazione.Tra le località imperdibili per trascorrere una perfetta fuga invernale, ilè il luogo ideale in cui unire il piacere di andare alla scoperta del territorio alle tradizioni natalizie. A circa 100 km da Salisburgo e racchiusa fra i monti Radstädter Tauern a nord e i monti Nockberge a sud, questa regione è conosciuta per i suoi castelli, come le fortezze medievali di Mauterndorf o di Moosham, splendide testimonianze di un’eredità sopravissuta attraverso il tempo e che arrichisce di fascino e bellezza l’offerta di questa incantevole regione del Land.Per chi decide di regalarsi un soggiorno nel Lungau Salisburghese durante il periodo di Natale può usufruire del pacchetto Magia d’Avvento , valido dal 29 novembre al 22 dicembre, per scopire. L’attrazione che rende il Lungau Salisburghese un luogo ideale per festeggiare il Natale è ila 1.750 metri: tra luci e profumi, questa via del Natale è un luogo suggestivo, immerso nella neve e nel silenzio del bosco.Un'altra regione del Land che nel periodo dell’Avvento esprime tutto il suo fascino è lagrazie all’. Dal 29 novembre al 22 dicembre, In circa 30 piccole baite alpine vengono proposte specialità tipiche e oggetti d’artigianato locale. Cantori, musicisti e bambini in veste di piccoli pastori offrono un programma di esibizioni ricco di poesia e divertimento.Tra le particolarità dell’Avvento a Grossarl vi è il presepe con statue in legno intagliato a grandezza naturale, che segna il punto di partenza e arrivo del suggestivo sentiero dei presepi. Inoltre, la forneria per i biscotti, il laboratorio di Gesù Bambino, la sala delle fiabe e l’ufficio postale degli angeli offrono un programma vario anche per i piccoli visitatori. In questo periodo dell’anno è possibile usufruire di un pacchetto speciale, che comprende 2 pernottamenti, la visita ai mercatini, 1 tazza di vin brulé o punch con tazza d’Avvento in omaggio e 1 ingresso al concerto d’Avvento.Tra i luoghi più romantici e pittoreschi in cui celebrare l’avvento nel Salisburghese, vi è ilcon il suo vastissimo patrimonio naturale e culturale.Dopo un'escursione in montagna al sole e all'aria fresca, una gita con le ciaspole, una passeggiata sulla sponda del lago oppure una romantica gita in slitta a cavalli, aumenta la voglia di godersi la calda atmosfera dei rifugi, dei ristoranti tipici e dei paesini in cui sono vive tutte le tradizioni folkloristiche. Con le tante proposte per la gastronomia, lo sport e il wellness, il Lacus Felix ovvero il lago Traunsee e i suoi dintorni è l’ideale per una vacanza tra folklore, natura e cultura. Il pacchettovalido dal 22 novembre al 15 dicembre e comprende 2 notti in formula bed and breakfast, gita in battello sul lago, visita guidata del centro storico di Gmunden, e ingresso all’esperienza dell’Avvento sul lago Traunsee.Infine, ilè una meta irrinunciabile per qualunque itinerario nel Land. La città natale di Mozart è perfetta per romantiche passeggiate invernali, visite dei musei e dei mercatini di Natale. Gli appuntamento culturali non mancano mai neanche nella stagione invernale: dall’incantevole Festival circense ai concerti di S.Silvestro, fino alla Settimana Mozartiana internazionale. Dall’1 dicembre al 31 dicembre sarà valido il pacchetto Salzburg Card 48 ore , che include due notti in Hotel 3 o 4 stelle, l’ingresso gratuito per le attrazioni principali, l’utilizzo dei mezzi trasporti, riduzioni per le manifestazioni di interesse culturali, mete ed escursioni.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.