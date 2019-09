Legambiente ed EcoTyre in Sicilia: rimossi circa 500 kg di pneumatici fuori uso

, il Comune siciliano che nel corso di, la storica iniziativa di(edizione italiana di Clean up the World - il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo), ha aderito all’appello die, oltre agli altri rifiuti, ha raccolto i cosiddetti PFU ossia gli Pneumatici Fuori Uso che erano abbandonati nell’ambiente.Nei giorni scorsi circa, corrispondenti a circa 70 pezzi, sono stati raccolti presso il C.C.R. temporaneo e provvisorio sito in da C.da Incorvina/Segretaria s.n.c. lungo la S.P. 76 di Portella di Mare in corrispondenza del Km 2 + 100.Gli PFU, senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale, sono stati caricati su un mezzo di, il Consorzio primo in Italia per numero di) e secondo per quantitativi di PFU gestiti () con una rete capillare di, gommisti e officine su tutto il territorio nazionale. Saranno condotti presso gli impianti di trattamento e avviati al corretto recupero. Gli PFU rappresentano una risorsa: se gestiti in modo corretto sonoUna parte delle gomme giunte a fine vita raccolte saranno destinate alla produzione di nuovi pneumatici grazie al progettoche ha permesso per la prima volta l’utilizzo di granulo di gomma all’interno di una speciale mescola usata per produrre pneumatici “verdi”.La collaborazione con Puliamo il Mondo ricade all’interno di, il progetto, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha l’obiettivo di creare e avere a disposizione una mappatura di depositi abbandonati di PFU segnalati da enti locali, associazioni e cittadini. Le raccolte straordinarie eseguite da EcoTyre sono svolte in modalità totalmente gratuita e senza alcun costo per le Amministrazioni locali.È possibile segnalare, collegandosi al sito internet dedicato ( www.pfuzero.ecotyre.it ): EcoTyre valuta ogni segnalazione, coordinandosi con gli enti locali per gli interventi di raccolta.

