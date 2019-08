Oman, lusso da sultani

L’esotico di lusso, per una meta da veri appassionati, che unisce il piacere di una vacanza al top con l’avventura di avvicinarsi ad una cultura raffinata e millenaria: l’è tra le destinazioni più ricercate dell’anno.ha messo a punto un viaggio che consente diAll’ Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort si possono assaporare l’ospitalità e il lusso Omanita in alta quota. Il resort si trova nell’area del piano di Saiq, nella Green Mountain a 2000 metri di altezza ed è il più alto del Medio Oriente. E tra gli hotel di lusso, quello situato più in alto al mondo. Circondato da un paesaggio lunare, offre una vista straordinaria dall’infinity pool, che si trova al bordo del Canyon. Qui ci si può lanciare in emozionanti trekking, o semplicemente lasciarsi coccolare con trattamenti rilassanti nella Spa e romantiche e raffinatissime cene sotto le stelle. Il microclima dovuto all’altitudine consente di godere di 15 gradi in meno rispetto alle altre città dei paesi del Golfo.L’ Anantara Al Baaled Resort , seconda tappa del viaggio, si trova invece tra una lunghissima spiaggia di sabbia bianca ed una laguna d’acqua dolce, a soli 15 km dall’aeroporto internazionale di Salalah. La sistemazione prevista è in villa privata, dalla quale si può accedere in completa privacy al mare, per concedersi una nuotata serale. Il resort offre l’unico hammam di lusso nella zona di Salalah, e propone specialità gastronomiche asiatiche al ristorante Mekong, per una full immersion nel benessere a contatto con la natura. Da qui si può partire per una emozionante crociera di un giorno alla scoperta delle diverse specie di delfini, o per un tour tra i vari siti archeologici patrimonio dell’Unesco.Il viaggio prevede 3 notti a Saiq e 4 notti a Salalah, con trattamento di mezza pensione, volo Oman Air e tutti i trasferimenti per un costo a persona a partire da 1750 euro, cui vanno aggiunte le tasse e le assicurazioni.

